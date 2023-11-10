快訊

馬英九拋「全民調」解藍白合僵局 韓國瑜發聲：高度支持與贊同

親民黨拚不分區 宋楚瑜：不用老招 自列第三或第四催票

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
親民黨主席宋楚瑜（圖左）今表示，親民黨的不分區立委名單約十幾位，會在20日前提出。記者程遠述／攝影
親民黨主席宋楚瑜（圖左）今表示，親民黨的不分區立委名單約十幾位，會在20日前提出。記者程遠述／攝影

宋楚瑜今接受網路節目主持人黃光芹專訪及媒體採訪表示，如果是三或四組人選選總統，明年一月份後會選出不過半的少數總統，以及在國會任何政黨都不過半，因此他也呼籲讓親民黨進入立法院組成黨團，協調推動政策務實進行，親民黨的不分區立委名單約十幾位，會在20日前提出。

宋楚瑜表示，親民黨目前還有很多不分區立委人選在考慮當中，不會提太多但也不會妄自菲薄，會提出十幾位左右，且不是只有新秀，也會注重老成持重特質。宋楚瑜也說，不會用「老招」把自己列入名單第三或第四來催票，自己不去爭位置，要落實人民做主理念。

宋楚瑜指出，親民黨若進入立法院，對所有政黨協調關係來說有公信力，因為不是為黨派及私利在爭，會推動兩岸和平、經濟發展、國家安全、基礎建設等務實政見，也可以對過於激進的政策產生「煞車皮」的效果。

被問到對聯合政府看法，宋楚瑜則表示，自己是最早提出聯合政府概念的人，早在兩千年他競選總統時，就提出相關看法，包括立法院讓總統來報告，不一定接受質詢，台灣未來選制要重新思考，過去政治兩極化對立，但全世界現在是多元化發展。

2024選舉 2024立委選舉

延伸閱讀

藍白民調整合？宋楚瑜：真民調ok 但過去台灣記錄不好

推親民黨重返國會 宋楚瑜端政見：公平教育、城鄉均衡

郭台銘今送連署書行程變變變 稱選委會改動線、拒採訪

談藍白合 宋：不是草包的問題 不要搞成膿包讓台灣出包

相關新聞

新潮流再被爆上酒店 徐巧芯酸：晚上摸乳是日常？

民進黨組織部主任林正鴻遭爆上酒店，國民黨北市議員徐巧芯今天酸，「白天一本正經，晚上摸乳念經，難道已經成為新潮流的日常了嗎...

侯友宜提科技政見 結合AI扶新創為台灣經濟找活路

國民黨總統參選人侯友宜今赴新店參訪宏達電（HTC），在HTC董事長王雪紅的陪同下，參訪HTC的虛擬追蹤攝影技術，體驗VR...

親民黨拚不分區 宋楚瑜：不用老招 自列第三或第四催票

宋楚瑜今接受網路節目主持人黃光芹專訪及媒體採訪表示，如果是三或四組人選選總統，明年一月份後會選出不過半的少數總統，以及在...

民眾和時力黨團反對立院因選舉停會 籲重大法案三讀

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今表示，目前藍綠兩黨團已達成共識，本會期提前停會拚選舉，這樣的做法剝奪立法院正常運作的權利，主...

輔選大將被爆酒店聚眾淫亂 民進黨：國民黨也有去

民進黨組織部主任林正鴻被指控，白天抗中保台、晚上酒家坐台，已請辭獲准。民進黨發言人張志豪表示，國民黨立委參選人顏寛恒父子...

頒獎肯定地政人員 鄭文燦：盼住宅市場穩健

11月11日是地政節，行政院副院長鄭文燦與內政部長林右昌今天表揚對地政有功人士，鄭文燦表示，人民想有家是基本願望，政府積...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。