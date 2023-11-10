親民黨拚不分區 宋楚瑜：不用老招 自列第三或第四催票

宋楚瑜今接受網路節目主持人黃光芹專訪及媒體採訪表示，如果是三或四組人選選總統，明年一月份後會選出不過半的少數總統，以及在國會任何政黨都不過半，因此他也呼籲讓親民黨進入立法院組成黨團，協調推動政策務實進行，親民黨的不分區立委名單約十幾位，會在20日前提出。

宋楚瑜表示，親民黨目前還有很多不分區立委人選在考慮當中，不會提太多但也不會妄自菲薄，會提出十幾位左右，且不是只有新秀，也會注重老成持重特質。宋楚瑜也說，不會用「老招」把自己列入名單第三或第四來催票，自己不去爭位置，要落實人民做主理念。

宋楚瑜指出，親民黨若進入立法院，對所有政黨協調關係來說有公信力，因為不是為黨派及私利在爭，會推動兩岸和平、經濟發展、國家安全、基礎建設等務實政見，也可以對過於激進的政策產生「煞車皮」的效果。

被問到對聯合政府看法，宋楚瑜則表示，自己是最早提出聯合政府概念的人，早在兩千年他競選總統時，就提出相關看法，包括立法院讓總統來報告，不一定接受質詢，台灣未來選制要重新思考，過去政治兩極化對立，但全世界現在是多元化發展。

商品推薦