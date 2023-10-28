侯友宜：賴清德台獨主張會讓兩岸衝突
民進黨總統參選人賴清德昨說，其他總統參選人都主張要接受中國意見，不可能得到真正和平。國民黨總統參選人侯友宜今批，賴清德的主張會引來戰爭，讓兩岸衝突，台海安定，人民能安心。
賴清德昨說，其他總統參選人主張要接受中國意見，不可能得到真正和平，應走民主道路、確保台灣主權寸土不讓；與其靠中國善意求和平，不如靠自己。而他日前也說，若發生戰爭，職業軍人會是主戰部隊，而義務役不用上戰場，不過行政院長陳建仁昨在立法院接受質詢時，坦言戰時無分前線後備。
侯友宜今說，賴清德主張有兩種，一種是台獨萬歲，一種是務實台獨工作者，這兩種主張都會引來戰爭，讓兩岸衝突。
侯友宜表示，戰爭一爆發，哪有第一線、第二線，台灣都是在戰爭的風暴當中，每一個人都有生命的危險，所以戰爭非常的無情，尤其看到以巴戰爭、俄烏戰爭，哪有分內外？戰起來，全民都要備戰，大家可以看到戰爭的無情，最近以巴戰爭、俄烏戰爭兩個例子，死傷慘重，且容易引起世界大戰，必須要讓台海安定，台灣安全，人民也能安心。
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