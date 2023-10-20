藍委質疑巴西蛋8月提領時已過期 農業部：用假資訊造謠

進口雞蛋議題持續延燒，今國民黨立委林為洲稱「巴西雞蛋8月提領時已經過了保存期限」，農業部表示，8月提領的巴西雞蛋製造日期為5月，有效期限為8月底到9月底，非立委所指8月3日就到期，農業部批林為洲用假資訊造謠，予以譴責。

農業部表示，根據關務署資料，8月572公噸巴西雞蛋是「提領時間」，並非林為洲所指8月才「進口」。自巴西專案進口最後一批殼蛋到港時間是7月17日，期間還需要經過檢疫檢驗時間，再分批提領放行。

農業部說，8月提領的572公噸巴西雞蛋，皆在8月中以前提領完成，製造日期是5月，並非立委所指製造日期是4月，有效期限是在8月底到9月底；而巴西雞蛋最後一批是7月17日進口，8月提領後，即進入畜產會承租的倉庫存放；這批雞蛋其有效日期為9月底，並非林為洲所指8月3日到期。

農業部表示，立委所稱製造日期為4月16日的巴西雞蛋，有效日期為8月14日，這批巴西雞蛋提領時間為6月16日，當日進入畜產會承租的倉庫存放，並非林為洲所稱8月3日到期，也沒有提領時已過期。

早在今年9月13日，進口雞蛋議題延燒時，農業部就已經針對巴西雞蛋進口時間、提領時間做過解釋與說明。

當時農業部表示，民代提出的關務署資料是放行提領時間，並不是到港時間；自巴西專案進口最後一批殼蛋到港時間是7月17日，關務署上的資料是貨品從海關放行提領時間，巴西殼蛋最後一批從海關提領放行時間是8月17日；期間還需要經過檢疫檢驗時間，再分批提領放行，尚未提領時由貨主的冷鏈貨櫃保存。最後一批巴西蛋的有效期限為9月底，逾期即封存待銷毀。

農業部防檢署之前表示，巴西進口雞蛋最晚一批為5月30日裝船，對照到港為7月17日，巴西雞蛋進口航運期間為48天。

國民黨立委林為洲在立法院舉行「混蛋過期蛋，騙人說謊愚弄國人」記者會，林為洲痛批農業部明知該是雞蛋於2023月8月3日過期，卻還執意購買，浪費公帑。進口後立刻銷毀，為特定人士或團體謀取兩頭賺的利益。記者黃義書／攝影

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