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兩邊A錢？藍委質疑572噸進口蛋提領時間有蹊蹺 農業部這樣說

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兩邊A錢？藍委質疑572噸進口蛋「8月到期、8月才提領」 農業部這樣說

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨立委林為洲今表示，拿到農業部及關務署資料顯示，最後一批巴西進口雞蛋572噸，保存期限到8月3號，7月到關、卻到了8月才提領。圖／林為洲辦公室提供
國民黨立委林為洲今表示，拿到農業部及關務署資料顯示，最後一批巴西進口雞蛋572噸，保存期限到8月3號，7月到關、卻到了8月才提領。圖／林為洲辦公室提供

國民黨立委林為洲今表示，拿到農業部及關務署資料顯示，最後一批巴西進口雞蛋572噸，保存期限到8月3號，7月到關、卻到了8月才提領。農業部代理部長陳駿季答詢表示，這可能是誤解，該批雞蛋6月16日就提領了。

行政院長陳建仁今率官員到立法院備詢，林為洲質詢表示，雞蛋進口漏洞百出，現在過期一共要銷毀五千多萬顆進口蛋，花費四千多萬元。陳建仁答詢說，原本為了蛋的供應穩定，但後來國內蛋雞復養速度快，復養情況趕上進度，怕影響蛋價所以不釋出，讓蛋價得以穩定。陳駿季答詢也說，一開始國內又雞蛋缺口，後來為了蛋價穩定等，這是糧食安全維護需要的基本代價。

林為洲也質疑，據資料，8月有572噸巴西雞蛋，生產日期為2023年4月16日，該批雞蛋到台灣時間為7月，從海關提領時間為8月，提領時都已經過了保存期限，且購買時便知這批雞蛋8月3日到期，從7月17日到8月3日，中間有2周的時間，為什麼在可放行日後，不趕快提領？而要拖到8月才提領？是不是故意放任市場失控「進口銷毀兩邊A錢？」

林為洲詢問陳建仁，盒裝雞蛋放冰箱一個多月，還敢吃嗎？陳建仁答詢表示，可以啊，相關冷鏈保存都有做就可以。陳駿季則說，該批雞蛋6月16日就提領出來，立委可能有誤解，8月提領有3批。

林為洲辦公室質詢後表示，農業部在議場公然說謊，陳駿季說是6月16日提領，但給辦公室的公文明明說是「7月到台灣，8月才提領」。

國民黨立委林為洲今表示，拿到農業部及關務署資料顯示，最後一批巴西進口雞蛋572噸，保存期限到8月3號，7月到關、卻到了8月才提領。圖／林為洲辦公室提供
國民黨立委林為洲今表示，拿到農業部及關務署資料顯示，最後一批巴西進口雞蛋572噸，保存期限到8月3號，7月到關、卻到了8月才提領。圖／林為洲辦公室提供

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