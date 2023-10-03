流感高原期持續 專家看這指標推斷「應不會大流行 」

流感公費藥劑不斷延長，近期流感仍處在流行期。台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎指出，過去一年流感疫情不太尋常，從今年一月到現在都在高峰期。至於流感會不會大流行主要看兩個指標，病毒突變以及疫苗能否預防病毒，他認為，今年不會有大規模流感疫情爆發。

根據疾管署9月底最新數據統計，本流感季自去年10月1日起至今年9月25日流感併發重症病例，累計741例，其中以A型H1N1的病例數最多，達474例。

李秉穎表示，每年到了秋冬，流感病毒的火力都會增加，流感疫苗效力大約持續半年到一年，因此，在流感季之前施打疫苗最好；如果等到流感重症，再打不僅來不及，也會失去疫苗的保護效果。

李秉穎也說，流感是否會發生大流行，主要看病毒有沒有大突變，以及疫苗是否可以有效預防病毒，再加上氣候變化等因素。

李秉穎表示，觀察過去這一年，流感疫情就不太尋常 ，雖然流感疫情有增加，但都沒有大爆發，僅是回到疫情前的水準。流感變成熱帶地區一年四季都有，從今年一月到現在都在高原期，不過整體數目跟往年沒有差別，至於未來會怎樣還不是很確定。

李秉穎說，按照過往經驗流感在12月至3月個案數會最高，之後漸漸趨緩，近幾年並沒有病毒大突變或流感大流行現象， 今年流感季應該也不會有大規模爆發。 今年的流感疫情不尋常，不見得與免疫負債有關，可能跟全球暖化有關係。

目前公費流感疫苗已經於10月2日開始開打，今年分二階段接種。第一階段10月2日開打，對象為65歲以上長者、孕婦、潛在疾病者、6個月以上至國小入學前幼兒、6個月內嬰兒之父母、國小、國高中職及五專學生、醫護、長照、托育、禽畜業從業人員等11類對象；第二階段自11月1日開始施打，對象為50至64歲無高風險慢性病成人。

公費流感藥劑的使用，疾管署宣布，從去年12月，一路延續到明年3月底，總計16個月，為歷年來第二長的紀錄 。

商品推薦