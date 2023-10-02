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巴西冷凍液蛋無中文標示 北市衛生局將開罰：要求周三前說明

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
針對新北業者向畜產會買到一批沒有中文標示的巴西進口液蛋，將依法開罰，北市衛生局也要求畜產會周三前相關流向等疑慮。本報資料照片
針對新北業者向畜產會買到一批沒有中文標示的巴西進口液蛋，將依法開罰，北市衛生局也要求畜產會周三前相關流向等疑慮。本報資料照片

進口蛋爭議持續延燒，不過市長蔣萬安今天指出，北市府接獲新北衛生局通報，有一批沒中文標示的巴西進口蛋，衛生局說明，目前瞭解是一批6400公斤的進口冷凍液蛋，再度限期畜產會周三前說明，依照「食安法」的規定，進口食品必須有中文標示，衛生局將依法開罰3至300萬元。

北市衛生局副局長李碧慧表示，新北市衛生局通報，某業者進口一批來自巴西的冷凍液蛋，數量為4百桶、約6400公斤，發現時還有庫存132桶數量約2112kg，另報廢量1124kg、已使用3164kg，目前庫存的這批進口液蛋有英文標示，也都在效期內，不過依照「食安法」的規定，進口食品必須有中文標示，北市衛生局將依法開罰3至300萬元。

李碧慧說明，畜產會有進口殼蛋和冷凍液蛋，這400桶冷凍液蛋是由畜產會賣給新北業者，依照先前畜產會提供資料，有部分進口液蛋存放在屏東冷凍倉庫，衛生局接下來已要求畜產會，針對這批液蛋數量、流向是否還有庫存等問題，要求畜產會統一說明。

至於新北市業者為何會有報廢蛋液，李碧慧表示，可能在進貨過程中部分毀損或工廠內部使用規範等狀況，但詳細情形仍必須經調查，才會知道。

衛生局 液蛋 畜產會 食安 巴西

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