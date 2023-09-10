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韓國瑜願出手整合在野 郭台銘：非常支持

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘今晚到天母棒球場觀賞U18世界盃棒球賽冠軍戰，和宜蘭蓬萊國小少棒隊一起為中華隊加油。記者鄭媁／攝影
鴻海創辦人郭台銘今晚到天母棒球場觀賞U18世界盃棒球賽冠軍戰，和宜蘭蓬萊國小少棒隊一起為中華隊加油。記者鄭媁／攝影

前立委邱毅今透露，高雄市前市長韓國瑜樂意負重致遠，促成3人整合成一組。鴻海創辦人郭台銘今天表示，非常支持韓國瑜的看法，也樂見其成他能出來扮演一個能促成成功整合的角色。

郭台銘今晚出席觀看青棒冠軍賽。傳出民眾黨總統參選人柯文哲與國民黨總統參選人侯友宜下個月將碰面，被問到自己有沒有被找？郭台銘受訪時表示，他不清楚此事。

郭台銘說，韓國瑜對於在野或主流民意能整合非常在意，「我非常支持他的看法，也希望他能出來扮演一個能促成成功整合的角色，」他樂見其成。

美國軍事智庫「戰爭研究所」（ISW）近日發文指，郭台銘的勝選將是對美國利益「最危險的結果」。郭台銘表示，這個標題比較聳動、過重，他看完內文發現並非標題所言，評論重點在於，這次台灣大選，經濟議題對美國是很重要的課題，可能大家對這件事有不同解讀。

郭台銘說，作為企業家，他是四十幾年來在台美貿易、台美工業及產業、科技發展中，扮演重要角色的人，「我的當選、出線，對美國經濟利益最大化，我最有經驗、可以做得最好。」

此外，美麗島電子報民調指出，郭台銘支持度跌破一成。郭辦發言人黃士修表示，雖然他們民調是第四名，但郭台銘的10%左右支持度是完全獨立於政黨之外的，在民調交叉分析中，郭拿到最多中間選民的選票。

黃士修說，國民黨和民進黨嘴巴上說「郭董消風、民調吊車尾了」，但最近幾天國民黨卻是大陣仗的嚴陣以待，民進黨也是處處打壓郭團隊的科技連署手段，藍綠兩黨的反應非常的可愛，「代表我們真的對他們產生一些威脅性。」

黃士修說，郭台銘的理念就是參選是為了整合，在取得參選門票後，才能跟兩位政黨推薦的候選人平起平坐，最後大家坐下來，合在一起成立最強的隊伍，所以他們並不擔心短期的民調。

郭台銘 韓國瑜 民調

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