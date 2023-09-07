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侯友宜拜會花蓮縣府 徐榛蔚喊團結仍未鬆口挺侯

聯合報／ 記者王燕華王思慧／花蓮即時報導
國民黨總統參選人、新北市長侯友宜（左2）今天拜會花蓮縣政府。記者王思慧／攝影
國民黨總統參選人、新北市長侯友宜（左2）今天拜會花蓮縣政府。記者王思慧／攝影

選前4個月，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今（7）天到藍營鐵票區的花蓮，拜會縣長徐榛蔚。兩人會面前，徐榛蔚受訪時喊團結，仍未明確表態挺侯。她表示，現在大家最大的共識，就是要團結所有在野黨的力量，讓台灣更安定，更繁榮。

侯友宜今早搭飛機抵花蓮，一下飛機就直奔花蓮縣政府，徐榛蔚在縣府門口相迎，率領縣政團隊與侯友宜交流，還特別請假接待，還有副議長徐雪玉在內的10多位國民黨籍及無黨縣議員到場。

兩人會面前，媒體詢問徐榛蔚對總統選情的看法。她說，花蓮鄉親體會最清楚，現在比以前，飛機（戰機）在空中盤旋、飛行的機率和次數，都比以前多得多，為了國家的安定，還有願景，以及未來，誰能夠讓台灣安定，這就是我們最佳的選擇。

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜（左2）今天拜會花蓮縣政府，縣長徐榛蔚率縣府團隊在門口迎接（右）。記者王思慧／攝影
國民黨總統參選人、新北市長侯友宜（左2）今天拜會花蓮縣政府，縣長徐榛蔚率縣府團隊在門口迎接（右）。記者王思慧／攝影
國民黨總統參選人、新北市長侯友宜（中）今天拜會花蓮縣政府，縣長徐榛蔚（右）接待。記者王思慧／攝影
國民黨總統參選人、新北市長侯友宜（中）今天拜會花蓮縣政府，縣長徐榛蔚（右）接待。記者王思慧／攝影

徐榛蔚 花蓮

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