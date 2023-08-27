王世堅稱賴品妤脾氣太大 游淑慧曝這原因：切割是對的

民進黨立委賴品妤日前出席活動，被媒體記者追問父親賴勁麟相關問題時自摔倒地，卻指控對方「你為什麼推我？」民進黨大同士林立委參選人、北市議員王世堅指「賴品妤有不對的地方，就是『是不是脾氣太大了？』」國民黨士林大同參選人游淑慧今天則在臉書酸王世堅，這時候切割是對的，並問「賴品妤會不會像林智堅一樣成為選舉破口？」

游淑慧分析，民進黨內現在分三種態度，包括護駕小公主的、冷眼旁觀閃遠點的、也有看風向快切割的，畢竟政治獻金簿掀開一看，「喔喔，原來大都新潮流 ，像王世堅現在算泛英系的，其實就不用甩小公主」、「沒拿到錢的就沒欠她……」。

游淑慧提到，如果還說賴年輕、生嫩，沒有應對媒體經驗，那等於說她是高薪實習生。一個立委一年花政府近千萬成本，這是3倍吳英寧成本。難道立法院是「大小姐的生嫩成長院嗎？」民進黨應該好好思考，一個年輕生嫩，連自己情緒都難以控制的人，適合提名選立委嗎？

游也提到，前天王世堅在 中視節目《庶民大頭家》中實話實說，賴品妤過往沒有這樣子的應對經驗，「她太年輕了、太生嫩了」。並稱「她是不是脾氣太大了？」這是大實話，堅哥只差沒說「就大小姐脾氣啊」。年輕生嫩是好聽話，大白話叫「驕縱蠻橫」，但她都當一屆立委了耶....國會議員。