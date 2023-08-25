蔡英文叮蔡易餘「減肥、娶某」他秒回娶老婆比當選難
蔡英文總統今天出席民進黨全國首場於創新學院辦嘉義縣立委選舉幹部誓師大會，肯定立委蔡易餘為鄉親付出爭取支持，除爭取前瞻超過40幾億治水等預算，這幾年也胖10幾公斤，也與台下幹部互動要大家幫蔡易餘找老婆及要他減肥；蔡易餘說，「要我娶老婆真的比較難，當選比較簡單！」
蔡英文說，蔡易餘對嘉義縣的付出真的很多，這幾年胖10幾公斤，政治人物會長胖表示真的是一個很勤奮日夜工作的人，強調不是開玩笑，是說真的，蔡易餘屬愈忙愈胖體質，讓台下幹部笑成一團。
蔡英文表示，蔡易餘不僅前瞻爭取超過40億幾治水等預算，在嘉義縣海區，包括布袋、東石、義竹、太保以及鹿草，滯洪池和抽水站，解決嘉義縣淹水的問題，每天跟地方在一起，知道地方的需求，在中央問政認真專業，鄉親都有感。
蔡英文也再次叮嚀蔡易餘當選之後要開始減肥；蔡易餘立即回，當選沒問題！總統馬上說，那現在就開始減肥啊！台下幹部則說，是要娶老婆了。蔡易餘說，「要我娶老婆真的比較難，當選比較簡單！」大家笑著不斷。
蔡易餘的未來幸福，台下幹部也要進一分心力幫忙找一下，是大家共同的責任，不是嗎？他替嘉義縣付出那麼多，那我們也一起讓他…台下幹部接話，娶老婆、生小孩。
蔡易餘表示，蔡英文總統啟動2024輔選的列車，開始就來到嘉義，他人生參與3場重要選舉，從2012、2016、2020，競選看板都跟蔡英文總統掛一起，2024選戰是第一次沒掛在一起的選戰，「這意思好像跟我說我要轉大人了！」
蔡易餘表示，蔡英文總統今年就任最後一年，明年度的預算書，在下個會期即將到手，前總統馬英九任期最後一年預算書一兆八千億，民進黨在這幾年逐年成長，儘管遇到疫情影響，2024年總預算是兩兆八千億規模，足足增9千億，蔡英文總統把台灣顧得很好嗎，讓世界民主國家都注意到台灣，一起相挺台灣。
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