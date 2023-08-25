快訊

上了AI車虧錢還捨不得下車？專家提供「兩招停損」保命技巧

5款限時免費LINE貼圖來了！尾熊仔、一事吳陳超萌 「必備厭世圖」需解1任務

台股16,588點收盤成關鍵 意味此輪反彈行情將結束？

蔡英文叮蔡易餘「減肥、娶某」他秒回娶老婆比當選難

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣立委選舉幹部誓師大會上，拚連任的民進黨立委蔡易餘表示，娶老婆真的比較難，當選比較簡單。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣立委選舉幹部誓師大會上，拚連任的民進黨立委蔡易餘表示，娶老婆真的比較難，當選比較簡單。記者呂慧瑜／攝影

蔡英文總統今天出席民進黨全國首場於創新學院辦嘉義縣立委選舉幹部誓師大會，肯定立委蔡易餘為鄉親付出爭取支持，除爭取前瞻超過40幾億治水等預算，這幾年也胖10幾公斤，也與台下幹部互動要大家幫蔡易餘找老婆及要他減肥；蔡易餘說，「要我娶老婆真的比較難，當選比較簡單！」

蔡英文說，蔡易餘對嘉義縣的付出真的很多，這幾年胖10幾公斤，政治人物會長胖表示真的是一個很勤奮日夜工作的人，強調不是開玩笑，是說真的，蔡易餘屬愈忙愈胖體質，讓台下幹部笑成一團。

蔡英文表示，蔡易餘不僅前瞻爭取超過40億幾治水等預算，在嘉義縣海區，包括布袋、東石、義竹、太保以及鹿草，滯洪池和抽水站，解決嘉義縣淹水的問題，每天跟地方在一起，知道地方的需求，在中央問政認真專業，鄉親都有感。

蔡英文也再次叮嚀蔡易餘當選之後要開始減肥；蔡易餘立即回，當選沒問題！總統馬上說，那現在就開始減肥啊！台下幹部則說，是要娶老婆了。蔡易餘說，「要我娶老婆真的比較難，當選比較簡單！」大家笑著不斷。

蔡易餘的未來幸福，台下幹部也要進一分心力幫忙找一下，是大家共同的責任，不是嗎？他替嘉義縣付出那麼多，那我們也一起讓他…台下幹部接話，娶老婆、生小孩。

蔡易餘表示，蔡英文總統啟動2024輔選的列車，開始就來到嘉義，他人生參與3場重要選舉，從2012、2016、2020，競選看板都跟蔡英文總統掛一起，2024選戰是第一次沒掛在一起的選戰，「這意思好像跟我說我要轉大人了！」

蔡易餘表示，蔡英文總統今年就任最後一年，明年度的預算書，在下個會期即將到手，前總統馬英九任期最後一年預算書一兆八千億，民進黨在這幾年逐年成長，儘管遇到疫情影響，2024年總預算是兩兆八千億規模，足足增9千億，蔡英文總統把台灣顧得很好嗎，讓世界民主國家都注意到台灣，一起相挺台灣。

蔡英文總統今出席民進黨全國首場嘉義縣立委選舉幹部誓師大會，肯定拚連任立委蔡易餘為鄉親付出。記者呂慧瑜／攝影
蔡英文總統今出席民進黨全國首場嘉義縣立委選舉幹部誓師大會，肯定拚連任立委蔡易餘為鄉親付出。記者呂慧瑜／攝影
蔡英文總統今出席民進黨全國首場嘉義縣立委選舉幹部誓師大會，肯定拚連任立委蔡易餘為鄉親付出。記者呂慧瑜／攝影
蔡英文總統今出席民進黨全國首場嘉義縣立委選舉幹部誓師大會，肯定拚連任立委蔡易餘為鄉親付出。記者呂慧瑜／攝影

蔡英文 蔡易餘 嘉義

延伸閱讀

蔡英文出訪史瓦帝尼將隨行 陳其邁笑：我只是成員之一

蔡英文參加宗教團體表揚 林右昌喊話民間一起蓋社宅

陳福海趁總統參加八二三活動空檔 爭取金門建設

蔡政府補助苗栗財政？真正功臣是韓國瑜

相關新聞

參訪勤益科大學生宿舍 陳建仁：政府沒有債留子孫的事情

行政院長陳建仁今參訪國立勤益科技大學新落成啟用的新世代學生宿舍「養浩學舍」時說，政府持續推出重大教育政策，明年度中央總預...

蔡英文：上任至今台灣GDP增6兆 經濟成長率高於全球平均值

蔡英文總統今出席民進黨全國首場於嘉義縣立委選舉幹部誓師大會表示，2016年剛上任，台灣的GDP是17.5兆到今年已成長到...

蔡英文出訪史瓦帝尼將隨行 陳其邁笑：我只是成員之一

總統蔡英文9月5日將率團出訪問非洲唯一友邦史瓦帝尼，隨行名單中高雄市長陳其邁是唯一的縣市首長，外交部解釋主要是因高雄市正...

中美洲議會排台納中 拜登政府沉默兩天後回應了

中美洲議會（PARLACEN）「排台納中」，美國國務院東亞暨太平洋事務局24日晚間在社群平台Ｘ（前推特）表達失望，重申美...

蔡英文叮蔡易餘「減肥、娶某」他秒回娶老婆比當選難

蔡英文總統今天出席民進黨全國首場於創新學院辦嘉義縣立委選舉幹部誓師大會，肯定立委蔡易餘為鄉親付出爭取支持，除爭取前瞻超過...

侯辦疑雲豹與綠營關係深 民進黨：一再抹黑台灣綠能

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室今天質疑，雲豹能源跟新潮流關係密不可分，呼籲民進黨總統參選人賴清德以及雲豹前董事長賴勁麟...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦