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中美洲議會「排我納中」　民進黨團批可笑強烈譴責

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
針對中美洲議會通過「排我納中」案，民進黨立法院黨團表達強烈譴責，批評中美洲議會排除台灣民主的國會，卻接納橡皮圖章的中國人民大會參加，這是非常可笑的事情。記者林縉明／攝影
針對中美洲議會通過「排我納中」案，民進黨立法院黨團表達強烈譴責，批評中美洲議會排除台灣民主的國會，卻接納橡皮圖章的中國人民大會參加，這是非常可笑的事情。記者林縉明／攝影

針對中美洲議會（PARLACEN） 通過尼加拉瓜黨團提出的「排我納中」案，外交部宣布，即日起正式退出中美洲議會，表達最嚴正抗議。民進黨立委蔡適應今日表示，把台灣民主國會排除，接受中國人民代會參加中美洲議會，這件事非常可笑，民進黨團表達強烈譴責及遺憾。

蔡適應指出，中美洲議會錯誤運用聯合國2758號決議，民進黨團表達嚴正抗議，比較可惜的是，沒有看到在野黨立法院黨團有類似的呼籲，感覺被踢出去也無所謂，也許還有人還會替中共在背後操作拍手，非常遺憾。

蔡適應說，這件事情非常可笑，中國人民大會沒有一個是人民選出來，可以代表國會參加中美洲議會活動，顯見決議非常可笑，民進黨強烈譴責中美洲議會排除台灣國會永久觀察員身分，接納橡皮圖章的中國人民大會參加，希望立法院開議後，朝野黨團作出決議案嚴厲譴責中美中議會。

民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄表示，這是中共干預台灣大選十部曲之一，中共透過軍演、經濟、政治等行為干擾，讓人民對政府產生民怨甚至批評，中共用蠻橫手段，相信不會得到其他國家尊重，也再次證明中國是印太地區的麻煩製造者。

民進黨 中共

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