徐耀昌退出國民黨震撼彈 政壇不意外再選立委更震撼
苗栗縣前縣長徐耀昌昨天深夜在臉書宣布退出國民黨，為政壇投入震撼彈，但部分人士認為如果徐再投入下屆立委，不會意外且更震撼，不僅與國民黨恩斷情絕，也為選情掀起波濤。
徐耀昌因收到國民黨中央考紀會公文，調查他於8月10日在鴻海集團創辦人郭台銘在竹南運動公園主流民意大聯盟造勢晚會，疑似發表不妥言論，昨天深夜在臉書貼出公文，並宣布退出國民黨，投入震撼彈。
無黨籍苗栗縣長鍾東錦與徐耀昌是政治同路人，也稱徐是老大哥，昨天接受中廣新聞「千秋萬世」節目主持人王淺秋專訪，提及徐耀昌晚會「下架國民黨」之說，鍾表示當天晚會讀稿機有問題，確實是脫稿，但也不是口誤，而是恨鐵不成鋼。
鍾東錦說，當初徐上任之初，因縣府財政困難，頻頻求助當時國民黨執政的中央，徐沒有感受到溫暖，他每每聽到徐提及這段歷史，都覺得心酸，徐與郭台銘的胞弟郭台強好交情，他認為徐是支持郭台銘的。
政壇人士則分析指出，徐耀昌從這屆縣長選舉國民黨提名作業，因力挺鍾東錦，與國民黨漸行漸遠，兩屆縣長任滿後，至少也為國民黨守住苗栗縣大本營，沒有功勞也有苦勞，但徐的感受是人不在、人情不在，尤其徐於國民黨立委初選敗北後，更讓徐灰心失望。
至於徐耀昌的下一步？政壇人士分析，徐卸任不到一年，仍有一定的人脈及影響力，與目前主流政治勢力的鍾東錦、縣議會議長李文斌等友好，一旦投入選戰，立委第二選區（山線）將形成徐與國民黨參選人苗栗市長邱鎮軍、無黨籍參選人縣議員曾玟學，形成三腳督，更讓政壇、國民黨震撼。
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