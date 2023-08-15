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與學生交流 賴清德：協助巴拉圭打造為南美洲的台灣

聯合報／ 記者丘采薇/巴拉圭亞松森即時報導
副總統賴清德在巴拉圭與「台巴科技大學」畢業生交流，嘗試學做巴拉圭乳酪鬆餅「奇帕（chipa）」。記者丘采薇／攝影
副總統賴清德在巴拉圭與「台巴科技大學」畢業生交流，嘗試學做巴拉圭乳酪鬆餅「奇帕（chipa）」。記者丘采薇／攝影

副總統賴清德今天在巴拉圭與台巴科技大學畢業生座談，他表示，他和巴拉圭新總統潘尼亞都認為，巴拉圭跟中華民國台灣要共同合作，協助巴拉圭打造為南美洲的台灣，他送給學生一個台灣造型的頸枕，希望台灣可以當你們的靠山。

台巴科技大學是巴拉圭前總統卡提斯2016年訪台時向蔡英文總統提出，2017年台巴兩國簽署設立台巴科技大學意向書，建校硬體設施與行政費用由巴方負擔，軟體教學與實驗器材設置由我方負責，委由國立台灣科技大學執行，每學期選派教師到巴拉圭，以全英語教學，學生也會到台灣交流。

賴清德下午到艾爾瑪炭烤餐廳與台巴科技大學畢業生交流，他嘗試學做巴拉圭乳酪鬆餅「奇帕（chipa）」及品嚐南美洲特色瑪黛茶。

賴清德說，巴拉圭現任總統阿布鐸及潘尼亞今年都到台灣訪問，不約而同提到，巴拉圭100%是用綠能，電力有90%以上是水力發電，60％的電是賣出去別的國家使用。他當時就在想，這是一個多美麗的國家，因為有水就會很美麗，巴拉圭竟然可以有100%綠電，綠電的90%以上是用水力發電，這一定是個非常美麗的國家。

賴清德表示，雖然他來到巴拉圭沒有多久，但不管是從飛機上看下來，還是到達後在市區走，他已經看到巴拉圭的美，從同學的分享中，深刻感受到台灣的好，巴拉圭跟台灣真是兩個美好的國家。今天早上他拜訪潘尼亞，潘尼亞非常親切，見面第一句話就說，希望把巴拉圭當作自己的家。

賴清德說，他希望每位同學到台灣求學，也把台灣當做自己的家，潘尼亞跟他都有一個想法，巴拉圭跟中華民國台灣要共同合作，協助巴拉圭打造為南美洲的台灣，這個目標要靠大家來共同完成，雖然大家已經回到巴拉圭，到國際企業上班，但以後碰到任何問題，都可以從台灣找到解答。也就是說，希望大家把台灣當做自己的家，台灣也永遠會做你的後盾，隨後他送同學一個台灣抱枕，抱枕打開可以變成頸枕。

副總統賴清德在巴拉圭與「台巴科技大學」畢業生座談，送上頸枕當禮物。記者丘采薇／攝影
副總統賴清德在巴拉圭與「台巴科技大學」畢業生座談，送上頸枕當禮物。記者丘采薇／攝影
副總統賴清德在巴拉圭與「台巴科技大學」畢業生座談。記者丘采薇／攝影
副總統賴清德在巴拉圭與「台巴科技大學」畢業生座談。記者丘采薇／攝影

巴拉圭 賴清德 潘尼亞

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