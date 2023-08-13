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許淑華頻為南投救災槓上中央 綠委建議她向陳其邁學習

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
南投縣長許淑華到仁愛鄉災區指揮台14線搶通。圖／本報資料照片
南投縣長許淑華到仁愛鄉災區指揮台14線搶通。圖／本報資料照片

內政部長林右昌昨天表示，南投縣長許淑華為了轉移防救災不力，近日對媒體發言多所扭曲，惡意攻擊行政院長陳建仁，民進黨立委許智傑今天說，許淑華應該感謝中央協助救災，建議她可以向高雄市長陳其邁學習，減少人民傷亡的機會。

許淑華多次表達爭取國軍救災兵力未到位，批評中央災害應變中心在風強雨驟時撤除，林右昌昨天臉書表示，南投縣政府未立即下令協助執行緊急應變撤離，直到8月5日才將地方應變中心提升為一級開設，反應太慢。

許智傑說，許淑華應該要感謝中央政府協助救災，陳其邁在風災水災發生前，事先撤離需要每天洗腎的糖尿病患者，的確是讓人民免受災難之苦，減少人民傷亡的機會，並且因此獲得陳建仁的誇獎。

許智傑表示，許淑華可以向陳其邁學習，大家互相交流，地方跟中央政府一起建立防災的標準作業程序，一來感謝第一時間就積極救災的中央和國軍，二來共同面對處理災情與檢討未來防範災情的規範，這樣才是最好的方法。

許淑華 陳其邁 許智傑 林右昌 陳建仁

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