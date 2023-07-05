民眾黨徵召邱臣遠出征新北中和 賴香伶戰桃園平鎮龍潭
台灣民眾黨今天舉行中央委員會，通過選決會徵召現任立委邱臣遠出戰新北市第八選區（中和）、賴香伶出戰桃園第五選區（平鎮、龍潭）區域立委。邱臣遠是現任民眾黨立法院黨團總召，賴香伶為現任民眾黨立法院黨團副總召。
民眾黨發言人李頂立表示，邱臣遠是公督盟評鑑連續六個會期優秀立委，曾獲選中華民國第二屆海外十大傑出青年，曾任亞太青年協會榮譽理事長、世界台灣商會聯合總會青商會長、世界台灣商會聯合總會秘書長等職，進到立法院後也曾任立法院交通委員會召委，目前是民眾黨立法院黨團總召。
邱臣遠投入新北市中和選區，將對戰民進黨立委參選人吳崢、國民黨立委參選人張智倫。
賴香伶去年九合一選舉曾代表台灣民眾黨出征桃園市長，雖失利但已建立民眾黨和當地的連結，並且從選後持續耕耘至今。
民眾黨發言人李頂立表示，賴香伶長期關注勞權，曾任中正國際機場台北航空貨運站工會秘書、勞資爭議輔佐人協會總幹事、人民火大行動聯盟秘書長、台北市政府勞動局長、台北市客家文化基金會董事、立法院公義與勞動政策促進會會長等職。
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