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監院：李伯道性騷案司法院疑包庇 三監委立案調查

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察委員林國明、王美玉、紀惠容今天表示，懲戒法院前院長李伯道涉及性騷擾，司法院疑有包庇，已申請自動調查。本報系資料照
監察委員林國明、王美玉、紀惠容今天表示，懲戒法院前院長李伯道涉及性騷擾，司法院疑有包庇，已申請自動調查。本報系資料照

監察委員林國明、王美玉、紀惠容今天表示，懲戒法院前院長李伯道涉及性騷擾，司法院疑有包庇，已申請自動調查。

監委表示，據媒體報導，李伯道被控於今年3月17日在法官交流自強活動下榻的飯店房間，第一次對女部屬熊抱，女部屬掙脫後跑回自己的房間，卻又接到來電要求女部屬再到其房間聊天，及第二、三次在懲戒法院院長辦公室對該女部屬有強行抱住之性騷擾行為，李伯道並交付一封告白情書給該女部屬。該女部屬事後向其他女同仁求助，並具名向司法院秘書長陳情等情，是否屬實？司法院於知悉後，有無立即進行調查並採取相關措施？均有待調查釐清。

監委指出，依性別工作平等法第13條第2項規定，雇主於知悉有性騷擾之情形時，應採取立即有效之糾正及補救措施。究遭到李伯道性騷擾的女部屬有無向司法院陳情？司法院於知悉後有無依上開規定進行調查，並採取立即有效之糾正及補救措施？有無其他同仁遭騷擾之個案？司法院關於性騷擾之檢舉或申訴管道是否暢通？為保障被害人權益、端正官箴，且時值台灣社會展開各行業的「#MeToo」運動，監察院之調查更顯其意義。

性騷擾

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