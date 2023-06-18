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餵藥案風波持續 專家：是否有餵藥行為應交由司法調查

聯合報／ 記者韋麗文／台北即時報導
長庚醫學大學病理系前教授孫建峰教成立「未來醫檢臨床病理科專科診所」，多名專家出席開幕典禮，中國醫學大學特聘教授兼中西醫結合研究所所長張恒鴻（左起）、台灣輸血醫學之母林媽利、孫建峰、台灣過敏氣喘劑臨床免疫學會理事長楊崑德、馬偕醫院病理科資深主治醫師王道遠、博錸生技董事長曹汀、芮生生醫總經理鄭浩任、未來醫檢診所醫師陳冀寬。圖／未來醫檢診所提供
長庚醫學大學病理系前教授孫建峰教成立「未來醫檢臨床病理科專科診所」，多名專家出席開幕典禮，中國醫學大學特聘教授兼中西醫結合研究所所長張恒鴻（左起）、台灣輸血醫學之母林媽利、孫建峰、台灣過敏氣喘劑臨床免疫學會理事長楊崑德、馬偕醫院病理科資深主治醫師王道遠、博錸生技董事長曹汀、芮生生醫總經理鄭浩任、未來醫檢診所醫師陳冀寬。圖／未來醫檢診所提供

對於新北幼童餵藥案風波，日前幼兒園幼童檢驗出64（ㄧ）苯二氮平類的藥物反應，部立台北醫院委託台北榮總複驗，今天衛福部公布檢驗結果為「陰性」。對於此檢驗結果，亞東醫院暨台灣臨床病理暨檢驗醫學會理事長朱芳業認為，檢驗方法與解讀事涉檢驗專業，但無法回答是否有餵藥行為，應該交由司法調查，釐清真相。

國內病理大老、台灣臨床病理暨檢驗醫學會常務監事孫建峰指出，之前公的檢驗結果，以64（-）這個檢驗數字而言，64為定量，＋-為定性，定量的目的是為了追蹤濃度的變化，定性則是作為陽性、陰性的判斷。他認為，檢測會有雜訊，在沒有標準的情況下，很難說數字64的代表意義。

朱芳業說，檢驗方法會有限制，透過免疫分析出現的訊號也可能是雜訊，也可能是背景值，都需要納入考慮，才能訂出合理的判斷值，200是經過實證，有效判斷為陽性、陰性的根據。

對於新北幼童餵藥風波，孫建峰建議，要回頭看當初第一份樣本，根據該樣本再次檢驗，重新採驗恐受代謝等因素影響。

醫學 新北 台北醫院

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