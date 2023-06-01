轟高嘉瑜批車價太貴卻沒做法 吳欣岱拋特別公課等討論

民進黨立委高嘉瑜日前以李多慧在韓國買車只要40萬台幣切入，再提台灣車價太貴問題。表態參選港湖選區立委、挑戰高嘉瑜的台灣基進台北黨部主委吳欣岱今天在臉書批評高嘉瑜，指高要批評現有體制，也應提出適當做法，才是負責任政治人物應有的表現。

吳欣岱今天也在臉書拋出兩點討論，吳說，車價太貴除了關稅，還有20至30%的貨物稅。貨物稅主要是政府為推動建設，並促進經濟發展而徵收，占政府很大一部分收入，光是2016年的國產、進口車加起來的貨物稅就有673億元。

吳說，若貨物稅減少，是不是會減少政府調節經濟發展的能力？政府應該要有什麼樣的應對措施？吳欣岱強調，這是在調整稅務時需思考的問題。

另外，吳欣岱也指出，從交通政策出發，目前港湖有嚴重的交通問題，每個人都想開車，結果就是每個人開車都只能忍耐塞車之苦，這是長期交通政策「以車為本」的結果。如果此時再以租稅公平為由，普遍的降低貨物稅，有沒有可能更強化「以車為本」的交通思維，使得「行人地獄」更加嚴重？

吳欣岱提議，可以減少、甚至完全取消汽車貨物稅，但是應設立促進人本交通建設的「特別公課」，將汽車上課徵的稅金收入拿來改善交通、檢討道路號誌、推廣正確交通觀念，並增加大眾運輸財源。

她強調，人人都希望開得起車，同時也希望交通更加順暢，如果政府能夠提出合適的稅收與運用制度，才會讓兩者都有適當的資源分配。