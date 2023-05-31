影／4名大法官提名綠油油 侯友宜批：民進黨不夠一黨專制嗎

總統提名大法官名單昨天出爐，被藍營立委批評根本「綠到出汁」。新北市長侯友宜今天受訪表示，這次大法官人選很清楚，都是提名「自己人」，加上NCC、轉促會，都讓大家覺得民進黨真的是「一黨專制」，副總統賴清德說民主與專制，「這幾年民進黨不夠專制嗎？」。

大法官包括監察院秘書長朱富美、最高法院刑事庭審判長蔡彩貞、台大法律學院教授陳忠五、民間司改會出身的律師尤伯祥。

侯友宜表示，國家利益永遠超過政黨利益，這個是他的理念永遠不變，那可以看到，最近這幾年執政民進黨，可以說，這一次的大法官所有人選很清楚的，都是提名自己的人。侯友宜指出，再加上之前的獨立機關NCC，還有在早期的促轉會，可以看到，都是一個黨找了「自己人」來創造獨立，實行下來可以看到，很多過程當中，都是讓大家覺得民進黨真的是一黨專制。

侯友宜說，賴清德這次說得很好，民主與專制，這幾年民進黨不夠專制嗎？很多事情都是不同意見上來時，完全無法接受，也從來不進行政黨溝通，所以很多人都說，「順我者昌，逆我者亡」，也許是誇大，但事實上經常也有這樣的狀況出現，「我本人的感受也很深」。

侯友宜表示，他出來選舉只有一個目的，讓台灣可以團結，讓台灣可以同一心，很多事是要政黨合作的，不是去撕裂台灣，不要再去刻意製造更多的對立跟衝突。

侯友宜表示，像獨立機關大法官提名，是何等嚴肅的事情，NCC掌控所有媒體，又是何等嚴肅的事情，要用歷史去處理有些讓大家覺得是假正義，這公平嗎？所以 在大法官提名上，心裡滿痛的也感受很深，他為什麼要站出來選總統，就是希望台灣可以找回來以前的台灣，大家都可以合作，可以讓民眾看到不一樣的台灣，不分政黨、不分你跟我不分族群，完全以國家為上作為理念。