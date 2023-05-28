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為黃明賢打氣 侯友宜：我們在最危險時刻站出來

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
會議結束接近中午12點，議員黃明賢買來屏東夜市知名小吃黑白切，讓眾人品嘗，侯友宜（左）看見道地南部小吃，顯得十分高興，和蘇清泉（中）、柯志恩（右）分享對美食的見解。記者張已亷／攝影
會議結束接近中午12點，議員黃明賢買來屏東夜市知名小吃黑白切，讓眾人品嘗，侯友宜（左）看見道地南部小吃，顯得十分高興，和蘇清泉（中）、柯志恩（右）分享對美食的見解。記者張已亷／攝影

競逐2024的新北市長侯友宜今到屏東拜訪藍營要角，上午11點左右結束與議長周典論密會後，前往屏東立委第一選區參選人議員黃明賢服務處，為黃打氣。侯友宜表示，民進黨執政下出現黑金等問題，對外更面對多重挑戰，「在最危險時刻，我們要站出來」，此次參選只有一個目的就是團結台灣人民，追求國家和平穩定、永續繁榮。

侯友宜一行人上午11點左右抵達議員黃明賢服務處，現場聚集多位國民黨籍議員、市代表、里長，屏東縣前立委王進士發言時，服務處外發生車輛擦撞事故遭中斷，侯友宜步出會場關心，民眾無大礙，見到侯本尊反倒開心地與他握手，稱他「侯總統」。

短暫小插曲後，侯友宜接過麥克風，他表示，今天來到屏東感受滿滿熱情，「愈南愈熱，愈有熱情」，稱讚屏東民情純樸，人民老實、善良、認真打拚、節儉又耐操，這些都是台灣典型的樸實特質，應支持具備同樣特點的候選人，縣議員黃明賢此次獲徵召參選屏北立委，侯稱許他年輕、認真、肯做又清廉，「讓他當選，服務屏東會更好」。

他指出，台灣國內、外都面對諸多問題，如政治與黑金掛勾、黑槍犯罪等狀況，民眾期待清廉、有效率，有魄力的政府做好內政，穩定兩岸關係，「下一任的總統一定更辛苦」，會秉持父親叮囑「惦惦做，實實做，好好做」，會和人民站在一起，「有人民相挺，找到好人才一起打拚」，侯呼籲鄉親支持黃明賢，「他當選立委，我就會當選總統，我們綁在一起，大家攜手合作好好做事情」。

他說，這幾年在民進黨執政下，人民感受很深，最重要是過去有沒有做好，當選後能不能做得比別人更好，必須時刻謹記並符合人民的期待，現場很多里長是從基層做起，「基層做好，立委就好，到總統那邊更不用說」，一步一步走上來，「屏東贏，台灣大贏」。

國民黨屏東立委第一選區確定徵召議員黃明賢參選，但屏南至今尚未確定人選，蘇清泉表示，侯友宜這趟南下是為黃明賢「加持」，黃很年輕、形象又好，希望派他參選能有所突破，屏南還沒有人選，黨中央也很著急，他將爭取不分區立委，力拚3年後再選縣長，不會參與區域立委選舉。

他說，日前立院通過「排黑條款」影響蘇震清，造成屏南局勢混亂，目前黨內有意願參選的包含，許馨勻、郭再添、潘連周等人，尚在評估階段，人選主要會以年輕、有戰鬥力為主，藉以提高國民黨整體選舉氣勢，翻轉屏南，近期評估後會提出人選。

黃明賢認為，屏東市缺少具有同理心的立委，讓屏東鄉親想要參與中央事務時，能找得到人、叫得動、做得成，期盼未來與侯友宜一同順利當選後，齊心協力為台灣做事。

國民黨總統參選人侯友宜屏東行第2站，為屏南立委參選人黃明賢打氣，眾人高喊，「侯友宜凍蒜、黃明賢凍蒜」。記者張已亷／攝影
國民黨總統參選人侯友宜屏東行第2站，為屏南立委參選人黃明賢打氣，眾人高喊，「侯友宜凍蒜、黃明賢凍蒜」。記者張已亷／攝影
新北市長侯友宜（右二）今到屏東拜訪地方藍營要角，上午11點左右往國民黨立委屏東第一選區參選人議員黃明賢（左二）服務處，為他加油打氣。記者張已亷／攝影
新北市長侯友宜（右二）今到屏東拜訪地方藍營要角，上午11點左右往國民黨立委屏東第一選區參選人議員黃明賢（左二）服務處，為他加油打氣。記者張已亷／攝影
新北市長侯友宜（中）今天到屏東，上午11點左右到國民黨立委屏東第一選區參選人議員黃明賢（左一）的服務處，為他加油打氣。記者張已亷／攝影
新北市長侯友宜（中）今天到屏東，上午11點左右到國民黨立委屏東第一選區參選人議員黃明賢（左一）的服務處，為他加油打氣。記者張已亷／攝影
侯友宜屏東行第2站發生小插曲，一行人在議員黃明賢服務處時，外頭發生交通事故，他走到戶外關心民眾。記者張已亷／攝影
侯友宜屏東行第2站發生小插曲，一行人在議員黃明賢服務處時，外頭發生交通事故，他走到戶外關心民眾。記者張已亷／攝影
會議結束接近中午12點，議員黃明賢（左一）買來屏東夜市知名小吃黑白切，讓眾人品嘗，侯友宜（右二）看見道地南部小吃十分開心。記者張已亷／攝影
會議結束接近中午12點，議員黃明賢（左一）買來屏東夜市知名小吃黑白切，讓眾人品嘗，侯友宜（右二）看見道地南部小吃十分開心。記者張已亷／攝影

屏東縣 侯友宜 議員

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