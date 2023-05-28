為黃明賢打氣 侯友宜：我們在最危險時刻站出來

競逐2024的新北市長侯友宜今到屏東拜訪藍營要角，上午11點左右結束與議長周典論密會後，前往屏東立委第一選區參選人議員黃明賢服務處，為黃打氣。侯友宜表示，民進黨執政下出現黑金等問題，對外更面對多重挑戰，「在最危險時刻，我們要站出來」，此次參選只有一個目的就是團結台灣人民，追求國家和平穩定、永續繁榮。

侯友宜一行人上午11點左右抵達議員黃明賢服務處，現場聚集多位國民黨籍議員、市代表、里長，屏東縣前立委王進士發言時，服務處外發生車輛擦撞事故遭中斷，侯友宜步出會場關心，民眾無大礙，見到侯本尊反倒開心地與他握手，稱他「侯總統」。

短暫小插曲後，侯友宜接過麥克風，他表示，今天來到屏東感受滿滿熱情，「愈南愈熱，愈有熱情」，稱讚屏東民情純樸，人民老實、善良、認真打拚、節儉又耐操，這些都是台灣典型的樸實特質，應支持具備同樣特點的候選人，縣議員黃明賢此次獲徵召參選屏北立委，侯稱許他年輕、認真、肯做又清廉，「讓他當選，服務屏東會更好」。

他指出，台灣國內、外都面對諸多問題，如政治與黑金掛勾、黑槍犯罪等狀況，民眾期待清廉、有效率，有魄力的政府做好內政，穩定兩岸關係，「下一任的總統一定更辛苦」，會秉持父親叮囑「惦惦做，實實做，好好做」，會和人民站在一起，「有人民相挺，找到好人才一起打拚」，侯呼籲鄉親支持黃明賢，「他當選立委，我就會當選總統，我們綁在一起，大家攜手合作好好做事情」。

他說，這幾年在民進黨執政下，人民感受很深，最重要是過去有沒有做好，當選後能不能做得比別人更好，必須時刻謹記並符合人民的期待，現場很多里長是從基層做起，「基層做好，立委就好，到總統那邊更不用說」，一步一步走上來，「屏東贏，台灣大贏」。

國民黨屏東立委第一選區確定徵召議員黃明賢參選，但屏南至今尚未確定人選，蘇清泉表示，侯友宜這趟南下是為黃明賢「加持」，黃很年輕、形象又好，希望派他參選能有所突破，屏南還沒有人選，黨中央也很著急，他將爭取不分區立委，力拚3年後再選縣長，不會參與區域立委選舉。

他說，日前立院通過「排黑條款」影響蘇震清，造成屏南局勢混亂，目前黨內有意願參選的包含，許馨勻、郭再添、潘連周等人，尚在評估階段，人選主要會以年輕、有戰鬥力為主，藉以提高國民黨整體選舉氣勢，翻轉屏南，近期評估後會提出人選。