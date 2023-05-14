「短命」藍黨部主委羅世雄坦言有缺憾 原已做好萬箭穿心準備

國民黨高雄市黨部主委羅世雄上任3個月即去職，原本要掌2024高雄選戰兵符，卻提早走人，羅世雄說，要和民進黨對戰他已有萬箭穿心準備，雖然離開是如釋重負，但對高雄市黨部卻有志業未竟的缺憾。

高雄市8席區域立委布局正進行到一半，有3個選區正進行初選民調作業，大旗美、林園大寮選區人選還未定，羅世雄說，上任時，一度面臨找不到戰將困境，經過一番尋覓及鼓勵，基於栽培年輕人方向，艱困選區由有戰鬥力年輕世代出來承擔，有機會贏的選區，則推出最強人選。羅世雄說，藍營在高雄布局已初步挺過第一關，他昨天有將相關進度向黨中央報告，負責任地做好交接。

黨中央原本有意安排羅世雄接下另一個職務，羅表示，他已經婉拒，考量時間不夠，難以全台跑透透經營。

羅世雄的離開引發諸多揣測與討論，有人直指是藍營人事鬥爭、羅世雄擋到他人的路等說法。對此，羅世雄說，很遺憾沒能陪黨打完2024這一仗，黨中央一定會很快找到接棒人選，傳出有區黨部主委有意和羅世雄同進退，羅世雄表示，沒能完成2024任務確實有缺憾，但他還是會繼續為黨奉獻心力，從不同角色去輔選。

羅世雄昨晚閃電宣布請辭，掀起高雄地方政壇一波漣漪。高雄鳳山立委黨內初選正要做全民調，初選參選人、市議員李雅靜表示，主委無預警請辭，確實很震撼，收到消息時相當震驚。她說，黨部主委是吃力不討好的工作，需要過人的毅力承擔，感謝羅主委這幾個月的付出，也期盼黨中央妥適處理，畢竟目前正處於提名初選階段，希望主委辭職不要對初選造成影響，初選後也要盡速整合，才能團結一致贏得選戰。

同選區另一名黨內初選參選人、市議員鍾易仲表示，鳳山選區民調初選將於5月16日至5月21日登場，羅主委先前已奔走各選區協調，初選事務都已安排妥當，一切照著既有機制進行。