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國民黨基市立委初選林沛祥出線 明年對上民進黨張秉鈞

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議員林沛祥宣布爭取國民黨提名參選立委時，提出「2024基隆會更好」競選口號。圖／林沛祥提供
基隆市議員林沛祥宣布爭取國民黨提名參選立委時，提出「2024基隆會更好」競選口號。圖／林沛祥提供

國民黨基隆市市黨部今早宣布立委初選民調結果，由市議員林沛祥勝出。林向支持者表達謝意，對手市議員何淑萍也表達祝福，兩人未來會團結合作，爭取明年總統和立委勝選。

國民黨2024立委選舉，因為林沛祥和何淑萍登記參選，市黨部進行民意調查決定出線人選。民調時間是5月11日到13日晚間，市黨部今天公布林沛祥領先，但未公布兩人民調成績。

林沛祥得知出線，在臉書貼文「感謝所有支持的好朋友，初選過關」，網友陸續留言加油、恭喜、全力支持，送進立法院。

林沛祥先前在宣布參選立委時說，5年前參選市議員初衷非常單純，就是「希望能讓基隆人早點回家」，至今沒有變過。今年參選立委，口號是「2024基隆會更好」，展現他前進國會，要為基隆打拚的決心。

林沛祥的父母都曾是國民黨從政黨員，父親林水木當過基隆市長，母親徐少萍當過立委。林沛祥的哥哥林毅在2005、2009年，兩度在中山區參選議員失利。2018年林沛祥在安樂區當選議員，並選上副議長。今年副議長改選，林未爭取連任，外界即解讀有意轉戰立委。

林沛祥說，基隆有將近1/3的人口前往台北、新北等地通勤，過半數的人，利用中央管轄的大眾運輸工具上下班。基隆的交通一直在面臨考驗，公共運具路線穩定、班次密度等，都需要有力的立委與各方協調。基隆只有一席立委，需要讓人看得見的立委。

基隆市議員林沛祥宣布爭取國民黨提名參選立委時，提出「2024基隆會更好」競選口號。圖／林沛祥提供
基隆市議員林沛祥宣布爭取國民黨提名參選立委時，提出「2024基隆會更好」競選口號。圖／林沛祥提供

議員 民調

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