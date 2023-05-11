舒翠玲退選國民黨團結再進一步？ 同黨對手這樣說
桃園立委第5選區平鎮、龍潭現任立委為國民黨呂玉玲，而深耕平鎮多年擁有實力的議員舒翠玲及黃敬平，日前也宣布投入黨內初選，但舒翠玲幾今考量今宣布退選；對手黃敬平表示，肯定也敬佩舒，不過他會「堅持初衷不會改變，參選到底」；呂玉玲則說，感謝舒翠玲，國民黨會持續團結並良性競爭。
國民黨桃園第5選區2024黨內3人都遇爭取這一席，原定本月28至30日電話民調初選，不過舒今宣布退選，因有支持者致電希望不要看到國民黨內互打，加上桃園市長張善政憂心桃園去年底才剛重新凝聚力量，立委初選卻激烈，幾經掙扎選擇退讓。
呂玉玲表示，感謝舒翠玲這個好夥伴，過去她在桃園也是披星戴月不斷努力，舒臉書有提到誰最能夠營造團結氛圍及符合良性競爭的風範就挺誰，她會將這件事放進心裡並做到。
至於過去黃敬平也不斷砲火猛攻呂玉玲，黨內互打激烈，呂玉玲說，她會持續爭取認同，過去3屆的努力相信選民都有目共睹，她的對手一直都不是黨內同志，會努力向前替地方做事，「團結從平鎮、龍潭開始」。
黃敬平也說，舒數十年的問政資歷，戰力強無庸置疑，這次願意為了黨的團結而選擇謙讓，承擔了承先啟後的責任，世代交替本來就是民眾的心聲，他是聽到這樣的呼聲，才以當仁不讓的態度參選。
黃敬平說，很高興最強戰將舒留在議會，是地方民眾之福，而他也會持為民服務擇善固執，「遇神敬神、遇佛禮佛」堅持初衷不會改變參選到底精神，與呂玉玲來場君子之爭。
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