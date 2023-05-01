湯蕙禎牽線促成民團傳遞書香 跨海送愛吉隆坡台灣學校
民進黨立委湯蕙禎今天表示，今年2月出訪馬來西亞，參訪吉隆坡台灣學校，感受到海外台灣學校經營不易，當下立即聯繫社團法人桃園佛教無意捨協會，順利為吉隆坡台灣學校募得一批課外書籍。
教育部上午舉行捐贈圖書感謝儀式，邀請湯蕙禎、桃園佛教無意捨協會理事長湯詠晴等人出席，由教育部國際及兩岸教育司李彥儀頒贈感謝狀給協會。
湯蕙禎辦公室說，馬來西亞吉隆坡台灣學校是由馬來西亞台商捐募成立，也是經由教育部立案的海外台灣學校之一，創校目的是為了提供台商子女與台灣相同正規教育的機會，配合政府推動海外教育文化活動與增進兩國教育文化的相互交流。
湯蕙禎表示，感謝湯詠晴一個月內募得近千本課外書籍，交由教育部協助送至馬來西亞，今天是吉隆坡台灣學校32周年校慶，她期盼能夠透過此次的分享，帶動更多的無限可能與價值。
湯詠晴說，榮幸接到湯蕙禎邀約，順利讓一本本書籍能夠飄洋過海送到吉隆坡台灣學校，透過近千本的課外讀物讓海外台商子女知道分享的美好，共同力挺台灣的教育外交。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言