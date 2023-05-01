湯蕙禎牽線促成民團傳遞書香 跨海送愛吉隆坡台灣學校

民進黨立委湯蕙禎今天表示，今年2月出訪馬來西亞，參訪吉隆坡台灣學校，感受到海外台灣學校經營不易，當下立即聯繫社團法人桃園佛教無意捨協會，順利為吉隆坡台灣學校募得一批課外書籍。

教育部上午舉行捐贈圖書感謝儀式，邀請湯蕙禎、桃園佛教無意捨協會理事長湯詠晴等人出席，由教育部國際及兩岸教育司李彥儀頒贈感謝狀給協會。

湯蕙禎辦公室說，馬來西亞吉隆坡台灣學校是由馬來西亞台商捐募成立，也是經由教育部立案的海外台灣學校之一，創校目的是為了提供台商子女與台灣相同正規教育的機會，配合政府推動海外教育文化活動與增進兩國教育文化的相互交流。

湯蕙禎表示，感謝湯詠晴一個月內募得近千本課外書籍，交由教育部協助送至馬來西亞，今天是吉隆坡台灣學校32周年校慶，她期盼能夠透過此次的分享，帶動更多的無限可能與價值。

湯詠晴說，榮幸接到湯蕙禎邀約，順利讓一本本書籍能夠飄洋過海送到吉隆坡台灣學校，透過近千本的課外讀物讓海外台商子女知道分享的美好，共同力挺台灣的教育外交。