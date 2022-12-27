【專家之眼】藍綠兩岸新論述 誰能滿足台人要的和平？

最近藍綠兩黨不約而同，準備完備，或是調整兩岸論述。這其實不太讓人意外，畢竟明年就要決定各黨總統候選人。在確定候選人前後理性討論政策，這是好事。畢竟兩岸關係走到現在，已經陷入瓶頸，甚至危機當中了。但有哪黨說法可能讓兩岸關係長治久安呢？且讓我們觀察兩黨主張，好好評估一下。

首先出牌的是民進黨。九合一選後，敗選檢討小組召集人鄭文燦談到，「抗中保台」讓不少民眾心生畏懼，未來在兩岸論述上或許要有所調整；接著副總統賴清德參選黨主席，24日在高雄舉辦「向黨員報告」政見發表會時強調，台灣應該要「和平保台」，因為台灣是熱愛和平的國家，若沒有任何一個威權的國家來侵略併吞台灣，很希望大家能夠和平相處。

接著媒體引述國民黨內人士指出，該黨預定明年春天就會完備對兩岸、國際關係以及國家安全議題的論述主調，並猜測朱中央明年將全面出訪，除了美國、日本、歐洲與東南亞國家，也極可能派副主席以上層級人士率團前往對岸。

進入評估部分。民進黨的兩岸罩門，主要既在論述，也有信任問題。賴做為「務實的台獨工作者」，未來論述不太可能超越2016年蔡英文總統就職演說所言：尊重1992年兩岸兩會達成若干的共同認知與諒解、依據中華民國憲法，並按兩岸人民關係條例及其他相關法律處理兩岸事務。連此說都被國台辦認為，這是一份「沒有完成的答卷」，遑論其他。

而從近幾年中共對民進黨的態度，外界恐怕也該好奇，就算有突破性說法，中共敢信任連憲法都不遵守的民進黨嗎？如果只是為了要唬弄台灣人，蔡總統也已經做過了。大家應還記憶猶新，蔡上任前就說要維持現狀，現在中共機艦繞台、穿越海峽中線，並非當初馬總統交給蔡的現狀。不管賴多麼口若懸河，只要中共不鬆手，綠營再會講，現實就是年輕人要當兵、兩岸還是維持兵凶戰危景況，人民不會相信賴的說法，所謂調整論述終究徒勞無功。

至於藍營說法若真如媒體所言，似有新意。相對於前幾任主席把注意力放在要提新論述，這次卻是講「完備對兩岸、國際關係以及國家安全議題的論述主調」，按字面意思看來，九二共識應該是不太會動了，但面對國際與安全新形勢，藍營應該更多的想把訴求重點，放在怎麼讓台人與友邦了解執政願景。這就包括既是追求和平對話，也含有國防嚇阻的「2D戰略」。

從策略來說，繞開人民不願去了解、甚至已被汙名化的詞彙，把焦點放在對比民進黨不斷升高兩岸衝突卻侈言和平的舉措，國民黨更能做到避免戰爭、使兩岸生靈塗炭的訴求，這不失為明智之舉。

然而，還是有三點問題值得注意：一、過去有部分台人認為某些藍營政客過度傾共，執政後可能會喪失紅藍界線，完備主調並未回答這些人的憂慮。藍營應該要更加強有理有節、表達不同於紅綠立場的主體性闡述。這是平常遇到各式兩岸議題時，就該建立的品牌信譽。

其次、過去兩岸論述被詬病，原因不全在九二共識，更重要的是，論述能力追不上外環境改變。例如上次大選習的一國兩制台灣方案、反送中事件等，讓蔡政府頻頻撿到槍；現在可望擔任美國眾院議長的共和黨領袖麥卡錫曾說，要以議長身分訪問台灣。未來美國繼續與中共對抗，國民黨對話內容如何談到可以避免引火上身？

三、完備主調最終要留下人民決定餘地。未來無論哪黨執政，恐怕都要面對中共以戰逼談壓力。光是對話或準備國防，是否足以避戰或保持和平？當總統大選面對質疑時，恐怕還是要由民意做出最終決定。