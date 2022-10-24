【專家之眼】深化開放、共行天下大道，也聽聽習總說法

打從前中共總書記胡錦濤先生被架出中共19大會場的閉幕畫面，開始在上周六午前傳開，在隨後一天內傳聞與鏡頭解讀，直可說是滿天飛！倒是關於中國大陸執政班底和接班規劃，其在20大的布局組成與訊息傳遞，遑論是積極目的與作用成敗的風險探討，評論者茶餘飯後普遍看戲心態，不著邊際的聯想居多。

再對照起國安局長陳明通於日前的瞬間改口，點明中共將在2023年「以戰逼談」；究竟兩岸未來還能是雲淡風輕？抑或只剩「隔江猶唱後庭花」呢？繪聲繪影的穿鑿與看戲吃瓜的拍案叫絕，其對比之強烈著實令人驚駭不已。

有議者論說到：習近平的內部政敵悉數被瓦解，從此幾無對手；更在內部整肅完成之下，定然要對外做擴張，以遂行其偉大復興的中國夢。職是之故，對外戰略的第一個試金石，其關卡自然就在台灣問題上。

信然，權力的使用與成效，經常存乎一心；先前案例有：私下兼職三個部長職權的澳洲總理莫里森，他將手腳伸到公衛醫療、財政和環境資源；也有一路斬殺專業官僚、以愛憎、私交來用人、換將的美國前總統川普。

「新征程上，我們始終弘揚全人類共同價值。當今世界面臨前所未有的挑戰。我們歷來主張，人類的前途命運應該由世界各國人民來把握和決定。只要共行天下大道，各國就能夠和睦相處、合作共贏，攜手創造世界的美好未來。」

上述外交折衝的論點，散見於晚近習總書記的公開發言；但是「共，行天下大道」，則算是新鮮有創意的用典了。《孟子‧滕文公下》有謂：「居天下之廣居，立天下之正位，行天下之大道！」孟子原本談的是：何謂大丈夫。

「現在中國經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地廣，長期向好的基本面不會改變。中國開放的大門只會越來越大。我們將堅定不移全面深化改革開放，堅定不移推動高質量發展，以自身發展為世界創造更多機遇。」

改革開放，雖然不是新鮮概念；但以自身發展為世界創造機遇，這樣的豪情壯志與自信展現，背後極可能蘊藏在2020年所提出的「雙循環」以外，更大一盤棋與經貿外交攻防的總戰略。

如果，只是如果。

現下中、美關係因為裴洛西的訪台而瞬間緊張，因而停止在軍事通報、環境議題等的雙方對話。至於美國的晶片法案，以及過去以來在5G電信與網路商務、社媒應用的市場包夾，已然改變中國企業出海做競爭的機會與必要性；像是寧德時代，即在上星期宣布將放棄在美國生產車用電池的設廠規劃案。

因此，若能以單邊開放的貴客盈門，取代世界工廠和一帶一路戰略，所造成的全球對立，自然能避開美國在長臂管轄之下的全面圍堵，從而減少了第三國企業對華投資和貿易往返的諸多不便利。

尤有甚者，晚近美國境內普遍興起的反華和敵意歧視的氛圍之下，傳言有大批旅美的研究人力，正醞釀要返國服務。如果研究機構的掌理、企業中、高層與地方政府都有開缺，那麼現下的中央布局與事權集中，直如民國六十年代的嚴家淦先生，正是於權力過渡期間的折衝與調配安排！

簡單的說，企業和地方政府最希望的就是，朝中有人；但如今政治局常委的看似能力缺缺和資歷平淡無奇，才能讓各方勢力有公平起跑點。未來大批歸國學人與來華投資的外籍人士，將得以避免早先：土鱉與海龜的無謂爭戰；甚至能在研究深度與管理職責上，立即都無縫接軌。

茲以台灣為例，於首次有國建會召開之後，工研院旋即於1973年成立，當時正是強人在位的權力過度期；同一時間則有大批學人返台任教，以及沒有黨籍家世，所謂的吹台青世代。此後，十大建設、資策會、新竹科學園區，陸續在十年內推動和完成，俱皆靠著能對天下招才和虛位以待，提供歐美在工程、電信與資訊科技業者的展翅機會，遑論海外遊子的優游場域。

彼時的台灣，正接連面臨退出聯合國，以及台日、台美斷交；而和平終結強人政治的最大庇蔭，則依舊要有能革掉自己命的真正強人。如今對岸堅持的單邊開放與共行天下大道，若能以優質人力的歸隊，再次觸發社會全面進展；參照七零年代的台灣，將是一場蓬勃且富含想像空間的「中」、美再度對決。