【專家之眼】中共未稱台灣海峽為其內海但主張享管轄權

近日，台北的政治圈十分熱鬧。不少政府官員、政黨人士、「專家學者」、或媒體就台灣海峽的法律地位問題各自表述，提出不同見解，引發激烈爭辯。但有些立論觀點的確是過於主觀、扭曲事實真相、沒搞懂國際法與海洋法相關規定，因此，提出不當或甚至錯誤的見解。

有報導指出，中國大陸國防部長魏鳳和在出席於新加坡舉行的香格里拉安全對話會議時宣稱「台灣海峽是中國的內海」。也有報紙標題用「中國享有台海主權的下一步」或「中國宣稱擁台海主權」。我陸委會與外交部抗議中國大陸將臺灣海峽視為「內海」或主張擁有海峽的「主權」等。

台灣外交部發言人也附和美國說法，表態支持臺灣海峽屬「國際水域」 (international waters)，認定所有國家的船舶 (包括軍艦) 在此海峽內享有航行自由，而所有國家的飛機 (包括軍機) 享有飛越的權利，也就是說，臺灣海峽不但是「國際水域」，也是「國際空域」(international airspace) ，各國可以自由進出通過及飛越。

中國大陸外交部駁斥美方說法，強調臺灣海峽不是「國際水域」，並指出中國大陸在台灣海峽內依據不同海域 (內水、領海、毗連區、及專屬經濟區) 分別享有主權、主權權利及行使管轄權。

日前，國民黨國際部主任黃介正教授在接受媒體專訪時表示，如果依照國際法和國際海洋法，中國大陸有關臺灣海峽不是「國際水域」的說法並沒有違法。此說引發民進黨和親綠媒體或「專家學者」的大加撻伐，甚至有評論人說黃主任「數典忘祖」，「氣死蔣介石在天之靈」。

就以上有關台灣海峽法律地位的相關報導或評論，有一個重要事實必須先釐清，那就是：究竟中國大陸國防部或外交部所發布的官方聲明曾說過臺灣海峽是「中國的內海」嗎？答案是否定的。

筆者詳閱魏鳳和在香格里拉安全對話會議的發言稿與他接受提問的回答稿，並未看見他有說臺灣海峽是「中國的內海」此言論紀錄。事實上，他的發言稿是事先擬好，並由大陸高層看過。大陸外交部應不會讓魏鳳和的演講稿出現與國際海洋法相抵觸的政策立場。但不少台灣政界人士、專家學者、及媒體卻一再報導魏鳳和有說臺灣海峽是「中國的內海」。這與事實不符。

不但中國大陸國防部長沒有這麼說，其外交部也從未發布過類似聲明。大陸發言人汪文斌雖指出，「中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權」，但他也說，北京尊重其他國家在相關海域 (包括台灣海峽)的合法權利，此包括台灣海峽內領海之無害通過權，以及鄰接區和專屬經濟區內比照公海的航行自由和飛越權。

雖然外國船舶在台灣海峽內之領海享有無害通過權，但中國大陸之《領海法與毗連區法》有規定，外國軍艦行使無害通行權時要事先取得許可，而台灣的《領海法》規定要事先報備。對兩岸此規定，美方是有意見，表示不接受。

另外，在台灣海峽內的毗連區，中國大陸的《領海法與毗連區法》第十三條規定：「為防止和懲處在其陸地領土、內水或者領海內違反有關安全、海關、財政、衛生或者入境出境管理的法律、法規的行為」，中國大陸可行使管制權。對此規定，美方認定與《聯合國海洋法公約》(《公約》)規定相抵觸，是越權的海洋主張 (excessive maritime claim)，不同意接受。

就台灣海峽內的專屬經濟區而言，雖然大陸同意外國船舶與飛機依據《公約》享有航行自由與飛越權，但此自由與權利之行使不是沒有限制。《公約》五十八條一款規定，在專屬經濟區內行使航行自由與飛越權是受《公約》有關規定的限制。此外，同條三款規定：「各國在專屬經濟區內根據本公約行使其權利和履行其義務時，應適當顧及沿海國的權利和義務，並應遵守沿海國按照本公約的規定和其他國際法規則所制定的與本部份不相牴觸的法律和規章。」

中國大陸與美國就專屬經濟區內航行自由與飛越權之行使存在不同見解與立場。中國大陸認為外國軍機與軍艦在台灣海峽行使航行自由與飛越權時不可進行軍事演練或操作。美國不同意。長久以來，中美對《公約》五十八條一款規定的解釋與適用存在歧見。

此外，《公約》第三百零一條規定：「締約國在根據本公約行使其權利和履行其義務時，應不對任何國家的領土完整或政治獨立進行任何武力威脅或使用武力，或以任何其他與《聯合國憲章》所載國際法原則不符的方式進行武力威脅或使用武力。」《聯合國憲章》第二條同樣有尊重其他國家的領土完整和政治獨立的規定，以及不干涉他國內政的原則。

中國大陸雖然沒提台灣海峽為其內海，但因為主張台灣為其領土一部分，不承認台灣所劃定的領海基點基線、所制訂通過的《領海與鄰接區法》及《專屬經濟海域和大陸礁層法》。因此，在未來中國大陸宣布劃定台灣之領海基點基線前，台灣海峽之內無公海，也不是「國際水域」，而應該幾乎全部是大陸的內水、領海 (12海里)、毗連區(24海里)、及專屬經濟區(200海里)。中國大陸在台灣海峽依據海域之不同行使主權(內水)、主權權利 (專屬經濟區與大陸礁層)、及台灣海峽內之管轄權。

鑒於中國大陸一向視外國軍艦航行通過或軍機飛越台灣海峽構成對大陸軍事挑釁，進而衍生台海和平穩定和國家安全問題、有干涉台灣問題意圖，也與前述《公約》相關條款和《聯合國憲章》所規定之限制相關。因此，未來，中國大陸依據其相關海洋立法，此包括前述之領海、毗連區、和專屬經濟區法，以及最近制定通過或修訂的《海警法》和《海上交通安全法》，在台灣海峽擴大採取較嚴格的執法措施，這是有可能的。可能性有多大？這要看兩岸關係發展、蔡英文外交政策走向，以及美國如何執行以對抗牽制中國大陸為主要目標的印太戰略。