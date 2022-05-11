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【專家之眼】親痛仇快的台鐵公司化

聯合報 / 劉明德/四川大學前副研究員
台鐵的一連串事故，並非出在台鐵目前的體制，而是台鐵本身所獲得的補貼太少，因而造成的設備老舊、人才流失。 圖／聯合報系資料照片
台鐵的一連串事故，並非出在台鐵目前的體制，而是台鐵本身所獲得的補貼太少，因而造成的設備老舊、人才流失。 圖／聯合報系資料照片

首先要聲明，本文並沒有反對所有的國營企業民營化，而只反對具有關鍵性、戰略性、公益性、壟斷性、稀缺性、國家安全性等這類對國家安全、對民生發展所不可或缺的產業民營化。台鐵當然是其中之一，至於其理由，可參看我的上一篇文章「1000個反對台鐵公司化的理由」。

我不是台鐵員工，但我知道台鐵一旦公司化之後，問題只會更多不會更少，原因是公司化既不治標也不治本，對台灣人民一點好處也沒有，執政黨公司化台鐵的核心目的不是為了旅客的安全，而是另有考量，否則不需要拿走台鐵超過95％的土地資產。

本文要處理的，不限於台鐵，而是整個國營企業民營化（或稱公司化）運動的幾個常見迷思。第一、一個國家不該有國營事業。要理解台鐵公司化這類問題，就必須從它的學說源頭討論起：新自由主義，也稱新公共管理運動，其核心主張就是「小政府大社會」（名為小政府大社會實為小政府大企業），一個很動人的口號，卻是糖衣毒藥，它已經主宰了國際政治經濟思潮四十年了，因為該學說，導致了全世界國營事業民營化的浪潮，台灣也沒能逃出它的毒手。

該學說最大的毒害就是對正義、弱勢、勞工、人權的踐踏，只追求企業利潤，而非社會公平，而其最終結果就是撕裂社會（不管是哪一個國家），富者愈富，窮者愈窮，這就是該學說所必然帶來的結果和隱藏的目的。

新自由主義的一個主張就是國營企業民營化，政府不要干涉私有企業，所以我說是「小政府大企業」。台灣從1989年之後的國營事業民營化運動就是新公共管理運動的產物。至今，共完成39家公營企業的民營化，例如台北銀行、中鋼、中華電信、漢翔，可悲的是，政府竟然將之視為是一項政績來展示，而交通部目前正以公司化的形式推動台鐵的民營化。

公司化能降低事故發生率。把台鐵公司化作為乘客安全的解方，也會帶來同樣的結果：富者愈富，窮者愈窮。此外，小站、支線都將逐一取消、漲票價、台鐵員工的權益更無法保障。不只如此，還無法解決運輸安全問題。

蓋台鐵的一連串事故，並非出在台鐵目前的體制，而是台鐵本身所獲得的補貼太少，因而造成的設備老舊、人才流失，而一旦台鐵公司化之後，既有的問題不但不會去解決，在台鐵資產大幅縮水的情況之下，整體投入不會增加只會減少，於是旅客的安全更無法保障。

不該有補貼。新自由主義的另一個主張就是基於公平貿易的原則，國營企業不能從政府那裡獲得補貼。然而，這樣的主張是促成了社會的分裂還是團結呢？當然是分裂。由於各式交通工具的興起、捷運、台灣高鐵的興建，失去了競爭力的台鐵出現鉅額虧損是必然的，哪一個人來當局長都一樣、公司化也一樣。

因此台鐵這類國營企業，必須有政府全額的補助，因為它所承擔的是公共利益、是社會責任、是公共安全、是弱勢保障（台鐵目前相對便宜的票價應被視為是整體社會福利政策的一環）、是戰略需要、是所有台灣人都應該一起支付的類健保費，包括從沒不需要搭乘台鐵的人，也有義務承擔。理由很簡單，我們是一體的。如果不這樣做，台灣的分化只會越來越嚴重，於是，親者痛，仇者快。

台鐵公司化 台灣人

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