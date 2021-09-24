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高中以下「班班有冷氣」 蘇貞昌：明年3月實現

聯合報 / 記者吳亮賢蔡晉宇／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。報系資料照
行政院長蘇貞昌。報系資料照

行政院去年宣布投入新台幣323億元預算，目標公立高中以下學校「班班有冷氣」。行政院長蘇貞昌立法院的施政報告中，以「國家安全、社會安定、人民安心、永續發展」等四大主軸，報告中也指出，明年3月，「班班有冷氣，校校會發電」的目標就會實現。

立法院院會今安排蘇貞昌施政報告及備詢。根據送到立法院的施政報告書面報告中的「社會安定」，蘇貞昌指出，政府已啟動「史上最大規模的社會福利照顧」，社福支出編列超過6000億元，明年育兒經費編列超過860億元，是2016年預算的近6倍；今年8月育兒津貼從2500元增加到3500元，明年8月也會再提高到5000元。

蘇貞昌也宣示，明年3月「班班有冷氣，校校會發電」的目標就會實現，這是各部會及台電用最高執行力完成的創舉；全國學校午餐食材獎勵費也由每人每餐3.5元提高到6元。

在長照預算部分，蘇貞昌說明年增加到600多億元，為2016年的12倍；今年7月，行政院也核定「強化社會安全網第二期計畫」，5年投入超過400億元。蘇貞昌也表示，政府用最大真心誠意照顧農民、勞工，今年一月農民「三保一金」四大福利制度全數到位，兩周前政府也將「職業病」正式納入農民職災保險給付範圍，明年5月起「勞工職災災害保險及保護法」就會上路。

蘇貞昌 行政院 立法院

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