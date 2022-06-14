志願填社區高中靠繁星上頂大最好？ 網揭血淚勸：選明星高中

國中教育會考成績近日公布，學生們在選填志願上也開始做多方考量，有網友就在網路論壇發文，詢問是否該選擇社區高中有利於未來繁星。文章一出，許多網友卻紛紛表示，選明星高中比較好。

一名網友在Dcard發文，表示妹妹今年剛考完會考，對於該選擇哪所高中就讀仍迷茫。原PO指出，妹妹的會考分數是4A1B，目前已鎖定兩所位在高雄的高中。

其中一所是社區高中，另一所則是當地相對知名且較多人選擇的「明星高中」，原PO並轉述妹妹針對兩校列出的優缺點。社區高中的優點在於離家近、之後有機會透過繁星升學，缺點則是資源較少、整體競爭力不高；「明星高中」的優點在於資源較多、有競爭力，缺點則是離家較遠、在校排名可能較後，較難使用繁星計畫。原PO表示，自己不知道該如何給予建議，因此發文詢問有經驗的人。

文章一出，多數網友都建議選擇「明星高中」，直指風氣和求學過程的人脈最重要，「容易受環境影響的人低填很容易就墮落下去，自制力要夠好」、「100% 明星高中，培養人脈很重要，容易被影響的人更要選個好環境，我高中讀了個流氓糞校，差點變成8+9」、「還是選明星高中，同學視野不同，很多能讀能玩的同學，讀社區高中資優班每天對成績汲汲營營，結果真的大考還是輸，不懂三年認真的意義何在」、「班級風氣可能差不多，但學校總體風氣會差很多，學校總體風氣又會帶動班級風氣，所以明星高中比較好」。

至於是否要在意繁星機會，網友則認為變數多，「一堆人說要去社區高中拚繁星，成功的又有幾個，繁星到理想校系的又有幾個，繁星很賭運氣，尤其如果趴數比較不穩的時候，常常為了上榜都會去選冷門科系或是次一志願的學校，講真的那些學校那些科系，你去前面一點的高中好好唸，學測分數高一點也是能上」、「繁星太遙遠了誰知道能不能衝到1％」、「不要拘泥於繁星，三年要維持住頂尖的成績不是一件輕鬆的事」。