中租（5871）跌停崩什麼？網曝「被政府盯上了」疾呼趕快砍

中租-KY（5871）第一季稅後純益58.15億元，年減逾15%，，5/8股價一度重挫跌停，收在152元，跌幅9.52%。PTT網友崩潰不解「有什麼利空？」不少人猜測，恐怕是因為該標的被金管會盯上，甚至還被立委點名，才導致股價下跌。

中租-KY第1季獲利因受到中國大陸稅務利益尚未入帳，以及整體信用減損損失金額較去年同期高的影響，第1季獲利較去年同期衰退15.59%，雖然3月營收達87.56億元，月增9.52%，年增8.44%，並創下歷史新高，但3月稅後純益為19.96億元，較去年同期減少28%。

一名網友在PTT發文表示，中租突然崩到跌停，他好奇是不是有什麼重大消息或利空嗎？雖然今年中國市場表現不佳，但第一季EPS仍有3.6元，預估全年也會有14、15元左右，因此令他感到不解。

其他人則留言「你手上肯定有中租吧！趕快砍，這種股票不值得，只是賺股息賠了股價」、「148買好買滿，就技術面還沒到起漲點」、「前面盤整這麼久就等這天」、「金管會上個月約三大租賃喝咖啡，要業者自律緊縮」、「被主力狙擊」、「高利貸被政府盯上了」、「恰吉最近有點名，難道沒看新聞？」、「先撿一點試水溫」、「政府想搞有人擋的住？」

還有人留言「被立法院盯上」、「早就說三雄4月後營收會很慘了」、「阿格力會跟你說低檔爆大量代表有大戶接手」、「這種開盤大量直接開在跌停的，最好再觀望三天看看」、「世堅：我不客氣地講，這叫有牌的地下錢莊」、「不是都上新聞，立委都在關切了」、「其他KY股也一樣跌」、「金管會盯上了」、「之前的新聞吧，撐一陣子再開始崩」。

租賃業者之前遭金管會邀來「喝咖啡」，說明中古車融資業務，主要關切是否有過度融資、且將逾期案件委外催收的狀況，金管會並建議租賃公會，將5大事項研議納入自律規範。而立委也有針對融資租賃公司欠缺監管一事批評，立委王世堅指責，租賃公司跟銀行借錢，貸款給大眾，而非來自其資金，中租與裕融（9941）、和潤（6592）三大公司放高利貸給民眾，貸款給三大公司的公股行庫是「助紂為虐」。