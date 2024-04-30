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谷月涵示警台股風險高⋯網友反而安心了：全力做多！

聯合新聞網／ 綜合報導
寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）。寬量國際／提供
寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）。寬量國際／提供

寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）說，從貨幣供給和市值比例來看，無論台灣、美國或全世界股市都到了極限，風險比較高，雖然不代表一定會跌，但未來1到2年下跌機會比較大。由於谷月涵被PTT網友認為是「反指標」，因此聽完他的分析，網友反而安心了，直言「本來覺得五月台股搖搖欲墬，經他這麼一說，好像沒那麼危險了，全力做多」。

谷月涵29日出席寬量國際第2季投資說明會指出，台股仍有基本力量，第一個是人工智慧（AI）題材，第二個是台灣資金充沛，雖然無法確定資金來源，但他相信很多資金是從中國流過來。他認為，目前看來市場熱度還是可觀，動能還存在。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，財信傳媒董事長謝金河幾天前才說「台股完全不用擔心」，谷月涵又說「五月台股、美股風險都很大」，他笑稱是「頂尖對決」。

其他人則留言「河谷雙煞來啦」、「不用跑了」、「好的，全力做多」、「五月上三萬」、「空軍完全不想說話了」、「繼續噴一到兩年」、「訊號來了，出招二連」、「好像不用那麼急著清倉了」、「難怪今天噴成這樣」、「真的要噴到3萬點了」、「五月準備加到部位全滿」、「訊號來了，台股三萬，我們來了」、「感謝谷大師，今年三萬一定穩」。

還有人留言「原來今天在噴這個」、「今年2萬5有望」、「谷大師又發威了，快上車」、「我等了一整年就在等這個」、「谷比謝準，我相信信號來了」、「信號來了，滿倉幹進去」、「要漲爛了」、「感謝加持，我持股一張不賣」、「總算等到谷大師，全力做多」、「多謝谷大師金口，奈米持股續抱」。

PTT 台股 空軍 美國 美股 谷月涵

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