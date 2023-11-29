台股上漲AI股卻沒起色 他捶心肝想賣了！網示警：1時機後就大漲

台股28日開高走高，盤中最高一度拉升至17360.38點，終場指數收在17341.25點，上漲203.83點，漲幅1.18%。台股在睽違30年後，再次超車港股。PTT網友卻心酸表示，看著手中不爭氣的AI股很想捶心肝，考慮出掉手中AI股。不少人都建議早點認賠，但也有人認為，等到AI大軍砍完就會漲了。

AI族群28日稍微回升，上漲個股包括：智原（3035）、世芯-KY（3661）、勤誠（8210）、創意（3443）、健策（3653）、緯穎（6669）、英業達（2356）；不過，緯創（3231）、日月光投控（3711）、廣達（2382）等則稍作整理。

一名網友在PTT發文抱怨，台股大漲200點，走自己的路，反觀AI股表現仍不佳，讓他有捶心肝的感覺，連美國的AI谷野搖搖欲墜，看著其他產業紛紛上漲，令他想賣掉手中持股，又擔心改投資其他標的會有追高風險。

其他人則留言「大家早就下車了」、「你有囤物症？」、「你是主力會想要花錢買一個頭部的壓力嗎？當然是換新題材」、「買Ai真的找罪受，一堆人都在放空Ai」、「早就跟你說航運2.0了」、「買大盤所有產業都吃得到」、「AI上面套一堆人，主力傻了才拉起來給散戶解套，砍一砍換檔好嗎？」

但也有人表示「等Ai大軍砍完，就換漲Ai了」、「技嘉看起來還可以，月線翻揚了」、「當你這樣想就噴了」、「2637便宜又剛在漲，可以現買現賺」、「你下車就暴漲，不要不信」、「我都放著，不過都去年買的」、「這幾天有買廣達，你不孤單」、「AI也是一堆在漲，怎麼不看看散熱」、「你不孤單，我的持股綠油油」、「沒事，我的緯創權證也還套著陪你」。