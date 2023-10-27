黃天牧稱「台股基本面好」萬六沒破底 網不買帳：口號都一樣

外資連續四個月大賣台股，台股26日一早又崩跌百點，金管會主委黃天牧仍信心喊話，「我們認為（台股）沒有破底，目前台股仍在萬六」。PTT網友憂心，「通常喊話還在萬六就會立刻斷氣」，不過也有人緩頰「還沒有限空令就還好」。

台股26日終場跌285.15點，收16073.74點。黃天牧說，經過去年一年震盪，台股是有韌性，外資進出有他全球或個別考量 昨天可能是美股或科技股有波動，因此外資有做調整，但目前台股殖利率出色，基本面也很好，台股對外資仍有吸引力，對外資一段時間進出，不用特別在意。

一名網友在PTT轉發新聞表示，沒想到投資人一早就得吃麵（指投資失利後痛苦與絕望的心情），金管會還在喊萬六，他憂心，「通常喊話還在萬六就會立刻斷氣」。

其他人紛紛留言「看來萬六要沒了」、「萬六破了，國安基金就要進場了嗎」、「他的底搞不好是八千，你的底是萬六」、「藍燈也基本面穩健？紅燈也基本面穩健？那燈號不都騙人的？」、「下一次：台股還在」、「明天喊話：台股仍在萬五」、「喊完就沒了，笑死」。

還有人留言「每週來碗基本麵」、「這不是就跟大家說台股位階很高的意思？那外資就繼續殺啊」、「我們認為沒有破底，所以黃主委心中認為的底更低？」、「上菜囉～基本麵一碗」、「碗快破囉！麵都流出來惹」「只會喊一樣的口號」、「信心喊話幾次了啊」、「明年：台股還有五位數」、「今天沒跌的，明天補跌」。

黃天牧強調，台股基本產業結構，五成都是半導體或科技，因此股價跟和美國費城半導體或那斯達克連動上比較大，其次，台股波動劇烈，是因國際地緣政治情況 包括中東衝突，給投資人和企業經營環境上帶來不確定性，這各波動是可以預期。