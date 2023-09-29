壽險業「不賣就不算賠」？ EPS都是獲利股價卻像溜滑梯 原因藏在財報內

按其項目，金融業主要分為壽險及產險業、銀行業、證券期貨業，在金融業大者恆大之下，多數成為金控公司，也就是公司涉獵多數項目。

其中最難理解的是壽險業，壽險業是「不賣就不算賠」的最好例子，財報每每顯示EPS都是獲利，可是股價卻像溜滑梯，原因藏在財報內的未實現損益與淨值上，因為獲利的都是實現損益，而虧損的尚未賣出，都在未實現。

（本文出自《菲式思考》） 由於壽險業的獲利來源相當於先賣出商品收取金錢，而後提供可能不會發生的服務，經過專業人員精算後，相當於跟保戶低利長期借款，並交由另一批人來進行投資。

拿別人的錢替自己賺錢，這聽起來是門好生意吧！但如果市場動盪，使得投資標的的價格下滑，就將產生大量的未實現損失。如果此時又遇到大額賠付，看來穩當的生意也會落入危機。

此次美國矽谷銀行的問題就屬於財報科目產生的落差，它們購買了超長期的債券，不料美國短期內急遽升息，使得市場價格低落。

當占他們客戶比例相當高的新創產業募資困難，需抽回存在銀行的資金，而銀行卻把這些錢停泊在因升息而市場交易價格達大幅滑落的債券，為了還錢，只好忍痛將未到期的債券以市場折價賣出，不賣就不算賠，越賣越賠，這不是很奇怪嗎？

財報的列帳方式便是造成這個奇怪點的根本原因。金融業的獲利來源源自於資金的應用，因此財報與其他實業有滿大的落差，若要投資金融業，請務必對財報有更深的認識。

本書不是會計專書，我也沒有相關背景，為防誤用，如要學習完整的會計及財報，請查閱相關書籍。

（本文出自《菲式思考》作者：菲比斯）