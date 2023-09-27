資金不夠投資的散戶看過來 PTT股版神人幫你找到存股好標的了「勝過金融股跟電信股」

財報之重要

關於財報，我不是財務背景出身，也不具會計師資格，只在考取證券商高級業務員的過程中初步接觸，並在其後十餘年中逐步學習而有了淺薄的認知。在自知能力有限下，我只約略說明我認為的關鍵。

如果不了解財報，我建議你進行較為全面的學習，財務簡表、財務比例表及綜合損益表要優先看懂，才能知道一家公司的真實盈虧，不被潛藏在未實現損益的虧損所騙。

資產負債表與現金流量表也是需要學習的部分，雖然放在財務之後，但要了解公司的財務品質與安全，這些項目不可謂之不重。

（本文出自《菲式思考》）

存股標的特色

好的存股標的有幾項特色，其中首重公司營運的穩定性，並且具有正向展望良好的未來、穩定的配息政策。市場不佳時，如果其營運不受市場狀況左右，那更是好的長期投資選擇。所謂的存股，意思是穩定、長期地投資該公司，想當然耳，成功關鍵便是找到符合上述條件的股票。

穩定的配息政策能有效提振投資者的信心，但一家公司值不值得投資，還是要看其產業是否走出一個長期向上的格局，以及公司是否管理得當，如果這家公司擁有產品的訂價權，並容易被其客戶接受，那麼它就是一家值得長期投資的好公司，知名投資家華倫．巴菲特便找到了符合上述條件的完美標的—可口可樂。

現代也有個堪稱標竿的國際企業集團—LVMH，女人總為那些昂貴的皮包與小東西癡迷不已，就算年復一年地漲價，亦不減其對精品的熱情。

沒錢散戶也能存股

相對於巨型企業，如果你是中小資產的個人散戶，想在台灣股票市場上選擇存股，因為你的資金不大，不會遇到小公司塞不下鉅額資金的問題，能做的選擇其實遠比檯面上流行的金融股、電信股多上許多，金融股、電信股的特點在於它們是相對穩定的大型股，可以吸納比較多的資金。

但若你的資產不到數以億計的程度，則要知道，資金小的優勢就在於可以選擇市值較小的標的，市場上仍有許多較不為人所知的優秀公司，比起金融與電信股有更好的報酬，穩定性也十分優良，如果能將資金分散投資在這些較少人知悉、小而美的公司，長期來看，報酬的可期待性會勝過眾所皆知的金融股與電信股。

（本文出自《菲式思考》作者：菲比斯）