平均地權條例、央行第五波選擇性信用管制打趴營建股？ PTT股版「菲神」：注意實行狀況

留心獨特產業

在學習投資的過程中，如果你選股的依據是財報，切記，未必適合套用在所有類型的公司。

早年我還懵懵懂懂的時期，便在投資航運業、營建業、金融業及生技業時吃過虧，過了好些年我才了解，這些行業有其獨特性，與其他產業不同，當下的財報不見得能完整反映出來，需要特別提出以區別。

我在本書其他篇幅會完整提到航運股市場價格領先財報的特性，現在我就來談談營建業、金融業及生技業在運用財報時的一些需注意項目。

營建業分營造與建築

營建股分為營造與建築業，營造業是下游的施行單位，建築業則是規畫、整合、開案銷售建築的公司，兩者特性略有不同。此外還有代銷公司， 也會一併說明。

（本文出自《菲式思考》） 營造公司的經營項目主要分為住宅、商用、工業用廠房與公共工程，視其營業項目與組成會有不同。對營造業來說，砂石、鋼筋、水泥的成本直接影響了毛利率的變化，項目的景氣則關係到未來接案的多寡，這是比較能理解的部分。

建築業也就是坊間常看到的建設公司，須以不同於營造業的方式解讀建築業—除了整體房地產景氣以外，建設公司屯地、開案的地點與落成入帳的時間、入帳的方式都會極大程度地影響到建築公司的獲利，必須就個別公司逐一檢視。

用推案量評估獲利能力

財務報表只看得到過去的資料，假如一家公司今年有大案完工進帳，今年的財報肯定相當漂亮，隔年的殖利率也勢必會吸引一些資淺投資人的目光。

但如果這家公司大案完工後，後繼無力，只剩些許零碎的小案，該要如何維持未來的獲利？因此會以未來幾年推案量的金額、銷售狀況，除以股本來評估建築公司的獲利。

此外，政策影響建築業甚鉅，投資此類公司務必注意政策風向與實行狀況。至於房產代銷公司，評估重點就在於房地產的景氣與資金熱度，是相對簡單的。

（本文出自《菲式思考》作者：菲比斯）