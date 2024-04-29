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馬祖是前菜 廖先翔：從小處堆疊善意

聯合報／ 記者鄭媁張睿廷林銘翰陳洛薇／台北報導

陸方昨天對台釋出開放觀光與農產品進口等措施，國民黨表示樂見兩岸有對等互惠的經貿、旅遊政策進展。此次隨團赴陸的國民黨立委廖先翔證實，陸方認為民進黨政府未妥善處理金門撞船案，將視雙方後續溝通的狀況，再評估開放金門觀光。

據了解，針對開放福建團客赴台旅遊，陸方願意開放大陸團客來台旅遊，但先從分區試辦開始，所以首波選定馬祖。針對此行爭取陸方開放大陸團客來台旅遊，以及解禁台灣農漁產品銷陸禁令，國民黨團總召傅崐萁代表國民黨方與陸方的溝通，早自兩個月前就開始。

廖先翔說，馬祖觀光只是前菜，此行最大收穫是獲得陸方承諾，只要恢復與福建平潭的海運載客直航，陸方即開放福建團客來台灣觀光，且不限海、空運；陸方認為善意的回應相當重要，彼此從小項目開始堆疊善意，後續沒什麼不能談的，如果民進黨政府願意，相信很快可全面開放陸方團客來台觀光。

隨行的國民黨立委王鴻薇說，福建有逾四千萬居民，旅客能量相當大，對觀光業將成重要及時雨。民眾黨立委林國成說，這個動作可以解讀為陸方恢復善意，至於未來是否會全面開放觀光，也能看作是一個起手式，是好事一件。

至於農漁產品進出口部分，廖先翔轉述陸方說法指出，過去有些農產品遭禁止輸入陸方，主因在於蟲害，不過陸方現釋出善意，希望台灣提供計畫，告訴他們要如何根治相關問題，只要有計畫，一定認真審視，大陸對此表達開放態度。

國民黨 福建 馬祖

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