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開放陸客來台有機會？ 觀光業者：賴清德520演說是關鍵

聯合報／ 記者楊竣傑／台北即時報導
大陸文旅部今天宣布開放福建居民到馬祖觀光。記者廖士鋒／攝影
大陸文旅部今天宣布開放福建居民到馬祖觀光。記者廖士鋒／攝影

大陸文旅部今宣布，開放大陸福建民眾赴馬祖旅遊，為兩岸觀光帶來曙光，業者認為陸方已釋出善意，台灣政府應該先解除台灣赴陸禁團令，但也強調真正的關鍵仍是準總統賴清德於5月20日的就職演說，才能確認後續大陸是否開放更多陸客來台。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事蕭博仁指出，大陸之前曾表示，兩邊都走一小步，面對面走著，總有一天走在一起，既然今天已經釋出善意，民進黨政府就應該先解除6月起台灣民眾組團赴陸的禁團令，「不能人家往前走一步，你卻往後退一步。」

蕭博仁說，民進黨必須有有人跟政府溝通，否則不可能委託國民黨去談，但大陸現在只先開放福建到馬祖旅遊，就是留空間與民進黨談，所以他認為溝通很重要。

他認為，民進黨政府一直要求大陸對等開放，但大陸可能覺得福建省人口比台灣人口多，「到底該怎麼對等？」台灣雖然一直強調對等，但也要釋出善意，陸委會要適度表態。

大陸文旅部宣布，平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊，蕭博仁分析，平潭是重要的港口，對台灣而言也有利，開了以後，對兩岸交流更加有實質幫助。

台北市旅行商業同業公會理事長柯牧洲指出，大陸階段性開放福建民眾到馬祖旅遊，到旅客到台灣來，還是有大通證、入台證，因此小兩會仍要坐下來談，不管大通證、入台證、領隊重新訓練、重新加簽等，都要花時間，不過至少大陸已釋出善意。

柯牧洲說，若台灣可以先開放禁團令，大陸後續應該就會開放陸團來台，不過攸關接下來發展的關鍵，仍是準總統賴清德於520的就職演說，若大陸不滿，現在開放的內容，依舊只是表象。

民進黨 福建 賴清德 馬祖

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