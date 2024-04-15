鄭辦：尋多贏方案 張景森：政委協調天經地義

行政院政務委員張景森昨天表示，建國啤酒廠「活保存」談了幾十年沒進展，財源、經營計畫至今都是空談，這塊地有百分之十五屬於國有財產署，國有土地應優先使用；北科大就近提出校區需求有其理由，並無不妥，政委協調也天經地義，沒必要政治化。

張景森說，北科大是台灣最重要的工業科技大學，也是台灣職業教育龍頭，校地被市政建設四分五裂，成全台最小的科技大學，校方曾到萬里、桃園找地，難道政府不該介入？此外，學校成立時就與酒廠關係密切，許多酒廠幹部是北科大畢業生，既然鄰近就有公有土地，為何不能提出需求？

外界質疑建國啤酒廠將恐為商業用途，傷害古蹟。張景森說，建國酒廠已是歷史保存區，無論誰使用都應依法遵守，北科大要利用也須做保存計畫；核心問題在於究竟應由大學或台酒保存，這應客觀評斷。

針對民團要求說清楚未來使用目的，張景森說，都市計畫是在處理「土地使用」而非「建築計畫」，這是兩件事。他也反問「台灣菸酒要變更土地使用時有說清楚用途嗎？」

鄭文燦辦公室表示，為解決台酒土地開發及北科大校地不足問題，政院多次邀集相關單位協商具可行性的方案，包括文資保存計畫，因本案涉及中央與地方政府、財政部、教育部，須尋找多贏方案，政院會持續兼顧各方意見處理本案。