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衛福部政次／林靜儀：延續「任務必勝」

聯合報／ 記者沈能元黃寅／連線報導
台大教授葉丙成將出任教育部政務次長；立委連任失利的林靜儀（圖）出任衛福部政次。本報資料照片
台大教授葉丙成將出任教育部政務次長；立委連任失利的林靜儀（圖）出任衛福部政次。本報資料照片

前立法委員林靜儀接任衛福部政務次長，她在臉書發文表示，「接下來會在另個位置上為國家服務，我十分感激；也將與內閣團隊一起努力，戰戰兢兢、如履薄冰，全力以赴。」

林靜儀指出，醫療制度應健全永續才能維護國人健康，醫療好，人民好；人民好，國家好。未來會配合準衛福部部長邱泰源，落實賴清德準總統健康台灣政見，並延續衛福部「任務必勝」的成績。現在手邊工作請給她一些時間調整，造成工作夥伴及病患的不便很不好意思。

林靜儀是中山醫學大學附設醫院醫師，曾任民進黨不分區立委，二○二二年參與台中第二選區立委補選當選，今年連任失利。

【記者劉柏均／台中報導】今年代表民進黨征戰台中立委第三選區、挑戰藍營資深立委楊瓊瓔失利的謝子涵將出任行政院副發言人。謝子涵昨晚表示，將用過去「溝通對話」經驗，輔佐內閣團隊。

卅二歲的謝子涵出身台中東勢，曾任國會創新政策幕僚、民進黨發言人、民進黨青年發展部副主任。她說，期許自己能發揮以往在民間倡議，再到政策幕僚及參選公職歷練，跨世代、跨社群平台溝通對話經驗，做好第一線政策溝通，更會用多元創新方式與社會大眾交流對話。

內閣 林靜儀 楊瓊瓔 衛福部 謝子涵 賴清德 邱泰源

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