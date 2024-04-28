NCC主委卡位 傳媒體大亨致電賴清德親信逼退

本月底前行政院將提名四名國家通訊傳播委員會（NCC）新任委員人選送到立法院，原已內定台經院四所所長劉柏立為主委，但是二十六日傳出民進黨內部發生轉折，還要另覓人選。表面上，劉柏立是因曾反對黨政軍條款而落馬，但實則是要讓與媒體關係良好的現任副主委翁柏宗扶正人事案復活。

外界二度傳出翁柏宗將扶正成為NCC主委，對此，翁柏宗昨日仍低調表示，「並未接到徵詢」。

主委只有一個，背後勢力較勁可想而知。知情人士透露，這次NCC主委的人事案拖得很晚，其他三名新委員，包括台師大大眾傳播研究所教授陳炳宏、世新大學傳播管理學系助理教授羅慧雯、NCC平台事業管理處長詹懿廉，都已經找好了，黨內也無太大意見，會順利送出。

但就剩下主委還沒著落，與英系相當友好的某媒體大亨，原本推薦翁柏宗；不過此次負責廣納產學界意見的行政院準副院長鄭麗君，還是在月中趕緊尋人，但問了許多人都沒意願，最後終於找到以電信專長的劉柏立願意幫忙。

所以在行政院尚未正式公布名單前，二十三日一度上演主委提名人「鬧雙包」，當天上午有媒體先報導未來主委由副主委翁柏宗擔任，但隨後其他媒體則寫新主委是劉柏立，翁柏宗還低調表示：「沒接到徵詢電話」。

知情人士透露，但這引起媒體大亨不滿，這周先致電給賴清德親信阻擋，這位親信又打給鄭麗君，峰迴路轉後，結果就是劉柏立遭粗暴地否決。

「劉柏立很冤。」知情人士說，二○一九年劉柏立曾主張鬆綁有線電視法規，包括有線電視市占率三分之一的規定，因劉認為拘泥於三分之一的思維，不利產業發展，立場也被視為較支持富邦凱擘集團；另劉認為，應重新看待黨政軍條款在數位匯流發展的角色。「都是欲加之罪！因上述這些法規，NCC本來就一直考慮要修法，而富邦凱擘的對手又是誰呢？」知情人士說。

現在距離四月底只剩兩個工作天，提名作業來不及之下，主委人選極可能換回媒體大亨屬意的人馬翁柏宗。

根據NCC組織法規定，NCC委員由行政院長提名，經立法院同意任命之，以院會出席立法委員之過半數為同意門檻。業界人士說，雖然翁柏宗已引起兩黨反彈，但在五月底或六月立法院進行人事同意權投票時，翁柏宗若在媒體大亨協助下，只須在國民黨內拉個七、八票，再加上民進黨票數，還是可以過半當選，最後就看國民黨團是分裂投票，還是團進團出。

不過也有業界人士說，現在新提名四位NCC委員，其實只要通過二人，加上原有的三人，等於五人，就可讓NCC委員會運作，這在二○一九年前主委詹婷怡請辭時期，都有前例可循。

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