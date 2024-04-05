十分鐘一次落石 中橫修復困難重重

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花蓮強震重創東部鐵公路運輸，儘管台鐵昨已恢復正常通行，不過公路仍有多處路段持續搶修，由於餘震不斷，也造成搶修困難，公路局東區養護工程分局長林文雄表示，中橫公路九曲洞前平均每十分鐘就有一次落石，再加上山區強風，無人機使用也受限，台八線中橫公路全面修復時程仍未明朗。

至於台九線大清水隧道下清水橋，預計明天先供小客車通行，開放大車通行要至五月底，全面復建則得等到年底。交通部長王國材表示，蘇花安已在綜合規畫及環評，預計二○三二年完工，屆時會有十點二公里長隧道取代，增加安全性。

林文雄表示，中橫公路災情嚴重，光是已通報的就有十幾處，受災點密集，搶修過程也一直有落石，搶災機具通過的危害度高，目前中橫還有五個災點需要搶修，希望明天可搶通大部分路段。

他也說，中橫公路豁然亭路段現雙向阻斷，因昨起山區面臨強風，無人機使用受限，只能靠人員步行勘災，要等確認災情才能概估搶修時間。

面對接下來幾天東半部地區、中部山區可能出現明顯雨勢，他表示，剛經歷強震後的邊坡較脆弱，若是六日通車後才下雨，道路可能會再度阻斷，呼籲民眾非必要不要再進入山區。

蔡英文總統昨天視察雙鐵及公路搶修情形。王國材表示，台九線下清水橋已規畫四階段搶修策略，昨已先利用山側舊便道開出人行道，讓受困者脫困，預計明晚六時前，先供小客車通行，五月底增設貨櫃便道供大車通行，大車預計十日起可先改走台八線中橫公路銜接國六，第四階段預計今年底完成復建。

因應公路中斷，台鐵宜蘭至花蓮段加開每天十班區間快車，並配合航港局海運規畫加開蘇澳新站至花蓮間列車。

海運接駁部分，昨已有台北快輪協助載運車輛，今也協調可同時載運車輛及旅客的新台馬輪加入疏運。

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