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地震遊客大減 台東旅宿自救

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
4月初花蓮大地震，連帶震走不少台東觀光客，業者紛推優惠方案自救。圖為鹿野高台熱氣球活動帶動觀光。圖／本報資料照
4月初花蓮大地震，連帶震走不少台東觀光客，業者紛推優惠方案自救。圖為鹿野高台熱氣球活動帶動觀光。圖／本報資料照

4月初花蓮大地震，連帶震走不少台東觀光客，訂房率約少3成，暑假旺季訂房也猶豫不決，業者紛推優惠方案自救，平日雙人房1晚含早餐僅2千元出頭、暑假訂房可搭免費接駁車看熱氣球。

台東縣府交觀處指出，近日餘震不斷，中央尚未提振興方案，台東未受創，低迷原因是觀光客信心不足，將加強行銷力道。

花東旅遊關係密切，地震後不久，近30名業者到議會陳情，盼中央一視同仁，應將台東納入補助名單，但至今未有觀光振興方案。

娜路彎集團指出，地震後訂房低迷，比去年同期減少3至4成訂房數，推出「線上饗趣國民日聯合住宿券」，平日入住集團旗下5間飯店，雙人房1晚含早餐，只要2299元起，加贈600元餐飲抵用券、下午茶、SPA美人湯、電動輔助車騎乘等好禮；池上鄉日暉國際渡假村推旅展優惠房價，官網下單，享雙人房免費升等15坪家庭客房，若連住3晚，暑假、假日不加價。

鹿鳴酒店副董事長潘貴蘭說，台東沒有建築物毀損，很安全，月初退訂後已漸回流，暑假是旺季，跟往年比較，遊客還在猶豫要不要來台東，進單速度稍慢，針對暑期訂房祭出下午茶優惠及熱氣球接駁服務。

交觀處長卜敏正說，不少遊客擔心地震不敢出遊，台東不受影響，縣府透過立委黃建賓爭取增加空運航班，5月東浪嘉年華、7月國際熱氣球嘉年華等活動將接續登場，藉由活動帶動人潮。

0403花蓮大地震 住宿券 熱氣球嘉年華 花蓮強震

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