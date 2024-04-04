避免食物產生毒素 擬推懶人包

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針對寶林茶室食物中毒事件，衛福部昨召開第二次專家會議，衛福部次長王必勝於會後表示，食藥署於三月廿八日至該餐廳採檢八件環境檢體，細菌培養均為陰性，並沒有長出來，「這是在預期中」。至於越籍廚師住所採檢十四件檢體，正進行「唐菖蒲伯克氏菌」椰毒病型檢驗，相關結果至少要等一周。

與會專家決議擬定「邦克列酸」食物中毒防治指引，王必勝表示，指引分為民眾版及專業版，前者著重在一般細菌防治，以及如何避免毒素產生等一般環境處理原則，食藥署正規畫簡易懶人包，教大家怎麼簡單預防。

另針對食品業者和餐廳從業人員，製作專業指引，這部分需要細菌學證據等，由食藥署、食品及微生物專家一起蒐集相關資料並研析後，再另行公布，但短期還難以完成。

食藥署副署長林金富表示，寶林茶室稽查檢體共有卅五件食品檢體、八件環境檢體，以及至寶林茶室越籍廚師住所採檢十四件檢體，包括廚師手部、大門把手、冰箱把手、湯匙、水壺把手、刀具、洗臉台、床面等，正進行「唐菖蒲伯克氏菌」椰毒病型檢驗，預計最快於一周後公布結果。

王必勝指出，上月廿八日採檢八件環境檢體，細菌培養為陰性，這在預期中，因為廚房已經過清理，驗出細菌的機會較少；在專家會議上，部分學者建議以細菌ＤＮＡ檢定方式，找出細菌ＤＮＡ片段，證明「邦克列酸」確實存在過，獲得衛福部採納，食品工業研究所提供標準品給食藥署，將嘗試執行。

王必勝說，「邦克列酸」產生需符合三大要件，首先需有唐菖蒲伯克氏菌，其次是介質，細菌必須附著在澱粉類、椰子上；第三為適合的溫度環境，滿足三大條件才可能產生「邦克列酸」，目前仍在調查中。針對有人死亡、重症等重大食物中毒案件，執行動作可以更大一點。

此外，昨花蓮發生七點二強震，衛福部昆陽大樓跳電，恐影響實驗室細菌培養進度。王必勝指，該實驗室有不斷電系統，可正常持續運轉，實驗應不會受到影響。

食藥署指出，昆陽大樓於地震時的電力供應僅短暫受到影響，不致影響檢驗工作。估算實驗步驟流程及微生物生長情形，檢驗結果約需至少七天，但若遇微生物生長緩慢，則需要更長檢驗時間。