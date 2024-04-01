寶林3家分店保險失效 蔣萬安：北市府再重罰100萬元

寶林茶室疑食物中毒案，台北市長蔣萬安今天下午主持寶林案進度處理記者會，對於寶林茶室除遠百A13保險逾期失效，其他三家分店包括微風北車、微風復興、繞河店也保險失效，蔣萬安表示，北市衛生局今天上午討論之後，將再對寶林總共重罰100萬元，三家分店分別開罰50萬、25萬、及25萬元。

至於受害者的後續賠償，蔣萬安表示，對於遠百美食廣場大食代是否有涵蓋寶林的理賠範圍，法務局今天上午十一點邀大食代、新安東京赴北市府說明，蔣萬安表示，上午約談新安東京後，目前結論是新安東京保險公司會負起責任，會針對受害者負起賠償責任。

蔣萬安表示，目前北市寶林案的案例數，一共通報21例、2例死亡，還有4例在加護病房，至於返家的受害者有部分體內檢測出米酵菌酸，衛生局有主動聯繫個案，希望他們到醫療院所儘速清查，一位連繫之後，持續特別關注。