北市稽查誠品南西等百貨美食街 揪16業者衛生缺失、1家未保責任險

寶林茶室食物中毒案延燒，台北市政府啟動全市37家百貨公司美食街稽查專案，昨天前往誠品南西店、新光三越台北站前店美食街稽查，查獲16家業者有衛生缺失，要求限期改善。

台北市政府今天下午舉行記者會說明寶林茶室食物中毒案最新進展，台北市長蔣萬安表示，昨天至今台北市新增1人因此案就醫，相關案例累計21人，包含2人死亡、7人住院中、12人返家休養。

針對百貨公司美食街全面稽查專案，蔣萬安指出，昨天查核誠品南西店及新光三越台北站前店美食街共39家業者，其中16家有環境不潔等衛生缺失，皆要求限期改善；另有1家未投保產品責任險，將開罰新台幣3萬元至300萬元。

台北市衛生局長陳彥元補充，昨天公布1名女性個案是在寶林咖啡館饒河店食用咖哩及奶茶，她就醫治療後確認是感染性腸胃炎，血液裡也沒有驗出米酵菌酸，研判與此次食物中毒事件無關。

媒體詢問，是否會暫時禁止台北市營養午餐使用粿條。陳彥元回答，衛生局已要求上下游業者停止供貨，加上目前衛福部尚未在食材中驗出米酵菌酸，因此根據現有客觀科學證據，可判斷社會大眾接觸到毒素的風險極低，不認為此時應全面禁止粿條。

陳彥元指出，若之後有寶林茶室以外的地點發生疑似案件，就會以最嚴謹態度迅速處理，持續滾動式調整措施，需要禁止就會隨時禁止。