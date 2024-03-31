快訊

垃圾、狗屎堆滿地！惡質情侶欠8個月房租開溜 房東1原因無法趕人崩潰

強烈雷雨帶來了...北市颳起強陣風 「6行政區」大雨狂下1小時

輝達營收急竄至全球第2！去年晶片銷售排名曝光 聯發科排名後退至第13

北市稽查誠品南西等百貨美食街 揪16業者衛生缺失、1家未保責任險

中央社／ 台北31日電
寶林茶室食物中毒事件延燒，除了A13分店，饒河分店也有個案疑似食物中毒，根據衛福部統計數字目前已增加至30案，台北市長蔣萬安與相關局處首長下午說明最新狀況。聯合報記者余承翰／攝影
寶林茶室食物中毒事件延燒，除了A13分店，饒河分店也有個案疑似食物中毒，根據衛福部統計數字目前已增加至30案，台北市長蔣萬安與相關局處首長下午說明最新狀況。聯合報記者余承翰／攝影

寶林茶室食物中毒案延燒，台北市政府啟動全市37家百貨公司美食街稽查專案，昨天前往誠品南西店、新光三越台北站前店美食街稽查，查獲16家業者有衛生缺失，要求限期改善。

台北市政府今天下午舉行記者會說明寶林茶室食物中毒案最新進展，台北市長蔣萬安表示，昨天至今台北市新增1人因此案就醫，相關案例累計21人，包含2人死亡、7人住院中、12人返家休養。

針對百貨公司美食街全面稽查專案，蔣萬安指出，昨天查核誠品南西店及新光三越台北站前店美食街共39家業者，其中16家有環境不潔等衛生缺失，皆要求限期改善；另有1家未投保產品責任險，將開罰新台幣3萬元至300萬元。

台北市衛生局長陳彥元補充，昨天公布1名女性個案是在寶林咖啡館饒河店食用咖哩及奶茶，她就醫治療後確認是感染性腸胃炎，血液裡也沒有驗出米酵菌酸，研判與此次食物中毒事件無關。

媒體詢問，是否會暫時禁止台北市營養午餐使用粿條。陳彥元回答，衛生局已要求上下游業者停止供貨，加上目前衛福部尚未在食材中驗出米酵菌酸，因此根據現有客觀科學證據，可判斷社會大眾接觸到毒素的風險極低，不認為此時應全面禁止粿條。

陳彥元指出，若之後有寶林茶室以外的地點發生疑似案件，就會以最嚴謹態度迅速處理，持續滾動式調整措施，需要禁止就會隨時禁止。

寶林茶室 蔣萬安 誠品 食物中毒

延伸閱讀

追查寶林案醬料來源 衛生局指「北市有1廠商」：國外進口將請中央協助

不只A13保險逾期！蔣萬安曝寶林茶室3分店也失效：一案一罰

寶林案北市新增1個案 饒河店用餐住院初判與該案無關 4例病危不樂觀

台智光案延燒 柯文哲嗆蔣萬安「解約給我看」

相關新聞

增4人驗出米酵菌酸！王必勝揭寶林案最新狀況：5人在加護、1人用葉克膜

寶林茶室食物中毒事件延燒，衛福部次長王必勝今天下午公布最新檢驗結果，寶林茶室信義A13店食物中毒病人中，經檢驗未住院的1...

獨／寶林粿條未檢出米酵菌酸 中毒者喊醬料苦 桃園籲中央徹查醬料問題

台北市寶林茶室中毒案疑雲未解，桃園市副市長王明鉅研判醬料可能有問題，強調不能排除醬料含有被米酵菌酸汙染的椰子成分，中毒的...

不只A13保險逾期！蔣萬安曝寶林茶室3分店也失效：一案一罰

寶林茶室疑食物中毒案，目前已2人死亡、5人在加護病房、3人在一般病房，通報數已達30人。不過北市府清查，除了遠東A13的...

寶林食物中毒恐致保險沒得賠？ 法務局：這情況確定不會發生

寶林茶室疑似食物中毒案，目前已2人死亡、5人還在加護病房、3人在一般病房，通報人數已經達30人。外界關注後續賠償，北市法...

寶林食物中毒案延燒！北市稽查百貨公司美食街 要16家業者限期改善

寶林茶室食物中毒事件延燒，台北市長蔣萬安與相關局處首長今下午舉行記者會，其中北市府昨天針對百貨公司美食街展開稽查，昨天查...

追查寶林醬料來源 衛生局指北市有1廠商：國外進口請中央協助

寶林茶室食物中毒事件延燒，台北市長蔣萬安與相關局處首長今下午舉行記者會，台北市衛生局表示，將追查寶林醬料、澱粉製品，目前只有1家調味料廠商設籍北市，但多數醬料是從國外進貨，將請中央協助邊境控管。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。