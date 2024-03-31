米酵菌酸從大陸流入？ 名醫「見1主張」傻眼：竟能操作成抗中保台

寶林中毒案風暴延燒，患者體內被驗出「米酵菌酸」，有部分人士指出，這種毒素從中國大陸流進來可能性大，應加強管制當地食材流入。對此，北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰表示，這種細菌是活在東南亞、非洲等地的土壤與植物上，非中國大陸獨有，請問要怎麼阻擋入境，「我還真的沒想到，米酵菌酸也能操作成抗中保台！」

台灣流行病學專家何美鄉先前指出，米酵菌酸是從唐菖蒲伯克氏菌產生，因為僅在少數國家發生，近年來又以大陸最多，推測源頭可能是來自當地特定食材，這也凸顯了台灣對於外來病原體的生態風險管理的迫切需求。

而台灣基進臺北黨部主任委員吳欣岱表示，來自對岸的「訕液」不斷考驗台灣政府的應對能力，從非洲豬瘟、秋行軍蟲、武漢肺炎，現在又是致命的米酵酸毒素菌種，台灣人對來自中國的風險需保持高度警惕。前桃園市議員王浩宇也說，目前只有大陸、印尼、莫三比克有過這種毒素，高度懷疑是有大陸食品混入，呼籲「中國移入要快點控制」。

對此，蘇一峰昨（30）日在臉書發文指出，真沒想到米酵菌酸也能操作成抗中保台，有人喊出阻擋中國有毒菌入侵台灣，「拜託先做功課好嗎！這種細菌是活在東南亞，非洲，印尼海島國家的土壤中與植物上，不是中國獨有啦！請問要怎麼阻擋入境？講的人還是專業人士，專業的訓練都到哪裡去了？」