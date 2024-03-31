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食安連環爆 藍白轟衛福部「自我感覺良好」

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北報導
國民黨立委陳菁徽質疑，衛福部不僅行政怠惰，食藥署把關食安更是慢半拍，國家應讓人民食無不安，但全國人民近幾周卻是寢食難安。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委陳菁徽質疑，衛福部不僅行政怠惰，食藥署把關食安更是慢半拍，國家應讓人民食無不安，但全國人民近幾周卻是寢食難安。圖／聯合報系資料照片

食安危機連環爆，國人恐慌，立法院衛環委員會安排衛福部明天專案報告，衛福部書面報告已送至立法院，針對蘇丹紅案、小林製藥紅麴原料、寶林茶室食物中毒案三部分說明，報告結語指出，已針對食品事件採取精進措施，並強化風險預警預判功能，未來將於第一時間阻斷問題產品於境外。藍白立委齊轟衛福部報告敷衍、自我感覺良好。

國民黨立委陳菁徽質疑，寶林事件發展愈來愈嚴重，各地食安問題也不斷浮現，衛福部明天到立法院報告，書面報告卻很晚才送至立法院，「好像怕你看、怕你問」，不給任何洽詢問題的時間，報告中衛福部文筆特別好，有責任的借詞卸責、有貓膩的就刪修隱匿。

陳菁徽指出，衛福部報告稱已導入數據分析輔助風險偵測，針對高違規及高關注產品資訊，以及高風險廠商清單進行預判，但這個「逾期食品風險偵測暨管理」說要開發大數據，從二○二一年就開始編預算，五年花了一億多元公帑，立法院預算中心也提醒，應考慮跟食安網預算整併。

陳菁徽批評，近年來食安問題層出不窮，不知道這套系統到底「預判」了什麼？也難怪書面報告只用卅八個字悄悄帶過，就怕大家注意到「原來還有這個系統」。

民眾黨立委林憶君表示，衛福部長期都在休眠，發生重大食安事件後便敷衍稱檢討、強化管理，書面報告內容自我感覺良好，完全看不到任何虛心檢討、真心悔過的實質策進作為內容，僅用假象的表面數據歌功頌德，出事就設立網路專區，根本是形式敷衍。

寶林茶室 小林製藥 紅麴 蘇丹紅 衛福部 陳菁徽 食物中毒

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