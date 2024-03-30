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米酵菌酸致命 專家憂混入食物鏈

聯合報／ 記者林琮恩陳雨鑫／台北報導
台灣疫調專家何美鄉指出，目前粿條被高度懷疑是米酵菌酸的肇因，但不可排除其他醬料、食材汙染。記者簡慧珍／攝影
台灣疫調專家何美鄉指出，目前粿條被高度懷疑是米酵菌酸的肇因，但不可排除其他醬料、食材汙染。記者簡慧珍／攝影

寶林茶室食物中毒案驗出台灣首見的毒素「米酵菌酸」，衛福部昨再公布中毒住院患者檢體結果，全數都驗出米酵菌酸，但被高度懷疑遭汙染的食材全數皆為陰性。台灣疫調專家何美鄉指出，米酵菌酸就藏在寶林茶室的廚房內，無論是粉、還是醬料，應逐步溯源盡快找出汙染源，避免產生米酵菌酸的唐菖蒲伯克氏菌落地生根。

何美鄉表示，米酵菌酸汙染事件最初發生在印尼，於椰肉中發現會產生米酵菌酸，其餘在中國大陸、非洲等地，則發現富含脂肪酸的食物中也出現米酵菌酸，目前粿條被高度懷疑是米酵菌酸的肇因，但不可排除其他醬料、食材汙染，也需要檢視食材是否有妥善冷藏保存。

米酵菌酸是由唐菖蒲伯克氏菌（Burkholderia gladioli）產生的致命毒素，當唐菖蒲伯克氏菌存在於攝氏廿二到卅三度、中度ｐＨ值，以及脂肪酸豐沛環境，就會代謝出米酵菌酸。

何美鄉表示，唐菖蒲伯克氏菌存在於植物中，宿主並非是人類，但會透過食物鏈汙染，加上唐菖蒲伯克氏菌對生長環境要求既普通又不高，當務之急是找出傳染源。

農業科技研究院研究員蘇梅英表示，米酵菌酸目前被高度懷疑源自「粿條」，此推測連帶影響國人對所有「米製品」的信任，從隔夜米到麵條、米苔目等都不敢吃，她認為在尚未釐清真正米酵菌寄主之前，應從原料、環境、運送保存三方面釐清。

其中，蘇梅英說，坊間的粿條並不是所有都是純米製品，不少會摻有玉米澱粉或小麥澱粉，而這些澱粉大多從國外進口，最大宗是從大陸引進，不能排除這在國外加工製造時就已被汙染，澱粉後續雖會被乾燥製成粉狀，但來台後加工成粿條，過程會添加水分，毒素恐因此被活化，而這類添加物進口時需思考增加毒素檢驗項目。

蘇梅英表示，另外一大風險是國內的餐廳業者，通常只有衛生單位到場時，業者才會落實環境衛生，國人外食比例極高，但在衛生單位人力有限的情況下，政府應想出對策，讓業者能落實基本衛生要求。

衛福部食藥署副署長林金富表示，澱粉類食品添加物要長出細菌，必須滿足許多條件，先是澱粉中要混有該菌種，溫度、濕度也要合適才會生長，而澱粉類產品多是乾燥狀態、濕度很低，過去食藥署才沒抽驗微生物；寶林茶室事件後，衛福部已邀集專家舉行會議，未來將建立指引保障消費者。

何美鄉 寶林茶室 米酵菌酸 食物中毒 食藥署

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